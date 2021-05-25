В России анонсированы новые премиальные ноутбуки

Компания Huawei представляет впервые на российском рынке новый ноутбук Huawei MateBook 14 и обновленный Huawei MateBook X Pro. Давайте посмотрим, какими получились эти модели.

Huawei MateBook 14 - это ультратонкий ноутбук с процессором Intel Core 11-поколения. Лэптоп выглядит невероятно стильно - сразу ясно, что перед вами ноутбук премиум класса. Он очень тонкий и легкий - толщина ноутбука всего 15,9 мм, а вес 1,49 кг. Благодаря такой конструкции его можно всюду таскать с собой - это отличный помощник в повседневных делах и задачах, также развлечениях. Ранее на российском рынке линейка MateBook была представлена только одним ноутбуком - Huawei MateBook 13.

Отличительной особенностью гаджета является сенсорный 2К-экран с разрешением 2160×1440 пикселей и яркостью 300 нит. Благодаря тонким рамкам полезная площадь экрана достигает 90%. Точную передачу и насыщенность цветов обеспечивает 100% охват sRGB. Компания позаботилась и о самом ценном - вашем зрении. В Huawei сделали так, что даже при долгой работе за лэптопом глаза не устают - за это отвечает технология постоянного затемнения (DC Dimming technology), ноутбук сертифицирован по стандарту TÜV Rheinland Low Blue Light.

Нельзя не упомянуть и новый процессор последнего поколения, который выводит мощность лэптопа на новый уровень. Он повышает производительность многоядерных процессоров до 29%*, а встроенная графика Intel Iris Xe обеспечивает плавную работу даже при повышенной нагрузке устройства. 16 Гб более чем достаточно, чтобы справится с любыми сложными задачами.

Благодаря функции Huawei Share 3.0 взаимодействие со смартфоном выходит на новый уровень. Достаточно прикоснутся смартфоном к тачпаду лэптопа и изображение с мобильного телефона перенесется на экран ноутбука. Huawei Share 3.0 позволяет быстро передавать файлы со смартфона на ноутбук, одновременно работать в нескольких мобильных приложения, редактировать документы и отвечать на входящие вызовы прямо с лэптопа.

Стоит отметить и тихую работу ноутбука. Охлаждающие вентиляторы Huawei Shark fin и двойная конструкция тепловых трубок повышают производительность рассеивания тепла до 50%. Весь процесс осуществляется при сохранении низкого уровня шума.

Лэптоп долго работает от аккумулятора - его хватит на целый рабочий день (до 11 часов просмотра видео). А благодаря функции быстрой зарядки, всего за 15 минут можно зарядить устройство для 2,5 часов работы.

Несмотря на тонкий корпус, ноутбук обладает всеми видами портов для удобной работы. Пользователь сможет подключить к устройству все, что угодно, от наушников до жесткого диска. А благодаря технологии обратной зарядки можно зарядить свой смартфон через ноутбук. Несколько слов стоит сказать и про аудио. Тем, кто любит слушать музыку или смотреть кино, понравится эффект объемного звучания. Благодаря встроенным звуковым эффектам и специальным режимам пользователь сможете настроить звук так, как надо именно ему.

Huawei MateBook X Pro получил 13,9-дюймовый экран и разрешение на 3000 х 2000 пикселей. При этом площадь экрана составляет 91%, пользователя не будут отвлекать рамки от просмотра контента. Дисплей сенсорный: для того, чтобы сделать скриншот, достаточно провести по экрану тремя пальцами и сделайте снимок экрана в любом размере или форме.

Флагман получил мощный процессор Intel® Core™ i7 11-го поколения, оперативную память 16 ГБ и увеличенный объем SSD-накопителя до 1 ТБ. Совершенно новая комплектация повышает производительность процессора на 22% по сравнению с предыдущим поколением. А благодаря улучшенной системе вентилятора Shark fin ноутбук работает плавно и тихо.

Несомненным достоинством лэптопа является обновленный тачпад с технологией Huawei Free Touch. Он точно чувствует касания по всей площади и обеспечивает виброотклик. Расширенная поверхность создает удобное пространство для управление с помощью нескольких пальцев. А встроенный в тачпад модуль Huawei Share позволяет в одно касание объединять смартфон и ноутбук. Независимо от того, общается ли пользователь с друзьями в социальных сетях или отвечает на видеозвонки, все это можно делать на одном экране.

Оформить предзаказ на оба премиальных устройства можно начиная с 8 июня 2021 года. Стоимость зависит от комплектации, так Huawei MateBook 14 в цвете "космический серый" будет доступен по цене от 94 990 рублей.