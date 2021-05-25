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25.05.2021 12:36
Рубрика: Общество

В России впервые спроектировали авиадвигатель полностью в 3D-формате

Текст: Наталия Ячменникова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха впервые спроектировала вертолетный двигатель ВК-1600В полностью в 3D-формате.

Фото: Пресс-служба ЗВО
Демонстратор российского гибридного авиадвигателя изготовят к 2023 году

"ВК-1600В - первый в российской истории двигатель, который спроектировали вообще без чертежей на бумаге. Вся работа ведется в электронном виде, что позволяет всегда иметь перед глазами необходимую контекстную информацию. Работа с 3D-моделями позволяет проектировать двигатель непосредственно "внутри" вертолета, контролировать стыковки объектов как в самой силовой установке, так и в мотогондоле", - цитирует ТАСС и. о. заместителя главного конструктора ВК-1600 АО "ОДК- Климов" (входит в ОДК) Антона Колосова.

Как отметили в пресс-службе ОДК, при создании двигателя- демонстратора до 70% литья будет заменено на детали, созданные с помощью 3D-печати. С использованием аддитивных технологий будут изготовлены в том числе элементы горячей части силовой установки.

Кстати, два года назад в интервью "РГ" на вопрос: "Если говорить об аддитивных технологиях: на каких этапах их применение наиболее целесообразно?" - генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова Михаил Гордин ответил так: "Прежде всего - на этапе проектирования и доводки. Когда создаешь новый двигатель, некоторые детали в единичном экземпляре намного быстрее сделать с помощью 3D-печати". По его словам, здесь важны и характеристики порошка или проволоки, и технология получения детали.

Двигатель-демонстратор ВК-1600В, как ожидается, впервые будет представлен в июле этого года на авиасалоне МАКС-2021. Сертификат типа планируется получить в 2023 году, а в 2024 году запустить серийное производство. Новый мотор предназначен для установки на вертолеты Ка-62, многоцелевые и специальные вертолеты взлетной массой 5-8 тонн.

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