Захарова: Санкции Евросоюза в отношении России появляются сами по себе

Захарова напомнила, что Москва неоднократно заявляла о том, что "не ждет санкций". "Этих санкций не стоит ни ждать, ни предугадывать, ни анализировать их появление. Они появляются сами по себе, вне зависимости от событий. Они могут быть подверстаны под события, а могут быть не подверстаны, а могут события создаваться для того, чтобы ввести новую порцию санкций. Поэтому слово "ожидаем", "ожидание", "ожидать" здесь вообще употреблять не надо", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Ранее в эфире радиостанции "Комсомольская правда" Мария Захарова также прокомментировала неожиданное заявление Лондона относительно необходимости ввода санкций против газопровода "Северный поток-2" из-за инцидента с рейсом Ryanair. "Знаете, такой уже притчей во языцех стали "британские ученые". Мне кажется, на подходе уже "британская логика" - как этакий новый мем. Не уверена, что Лондон добивается именно этого эффекта, но, так или иначе, курс взят", - отметила Захарова.