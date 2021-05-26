Haval добавит собранным в России кроссоверам F7 и F7x новые опции

Кроссоверы Haval F7 и F7x уже в начале лета получат обновление. У машин в двух верхних комплектациях - Premium и Tech Plus - изменится рисунок решетки радиатора, а также добавится ряд ранее не доступных опций.

Как пишет портал "Китайские автомобили", ссылаясь на информированный источник, уже в июне автомобили получат, в частности, тонировку задней полусферы и вентиляцию сидений, а климат-контроль станет двухзонным.

Что касается дизайна, то "гриль" будет соответствовать актуальному для китайского рынка - с разделенной на две части хромированной "паутиной". Кстати, сейчас и у F7, и у F7x в топовой версии Tech Plus уже используется другая решетка радиатора, нежели в остальных комплектациях. Не исключено, что после рестайлинга ее унаследуют другие версии кроссоверов, у которых сейчас стандартный черный перед.

По всей видимости, обе модели подорожают, учитывая наличие новых опций. В настоящий момент классический F7 предлагают по цене от 1 529 000 до 2 009 000 рублей, купеобразный F7x - от 1 579 000 до 2 059 000. Машины производят на тульском заводе Great Wall, и в последнее время они становятся все популярнее. Благодаря хорошим продажам "семерок" Haval два месяца подряд входит в топ-10 самых успешных автокомпаний в России.

Отметим, что на минувшей неделе на рынок вышел еще один кроссовер марки - Jolion.