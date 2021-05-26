Индийский штамм COVID-19 выявили в 53 странах

Случаи выявления индийского штамма коронавируса зарегистрированы в 53 странах. Об этом говорится в материалах Всемирной организации здравоохранения, которые приводит РБК.

В отчете отмечается, что в течение недели первые случаи были зафиксированы в Алжире, Ботсване, Бразилии, Гане, Финляндии, Кюрасао, Кении.

Ранее ВОЗ добавила индийский штамм коронавируса в список наиболее опасных. По данным ученых, этот вариант COVID-19 имеет более высокие темпы роста переносимости с человека на человека.

О появлении нового штамма коронавируса стало известно в конце марта. Как выяснили ученые, эта разновидность несет в себе две мутации, которые помогают вирусу закрепляться на клетках.