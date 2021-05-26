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26.05.2021 13:34
Рубрика: Общество

Индийский штамм COVID-19 выявили в 53 странах

Текст: Василий Кошкин
Лондон. Фото: AP Photo/Frank Augstein Лондон. Фото: AP Photo/Frank Augstein
Лондон. Фото: AP Photo/Frank Augstein

Случаи выявления индийского штамма коронавируса зарегистрированы в 53 странах. Об этом говорится в материалах Всемирной организации здравоохранения, которые приводит РБК.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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В отчете отмечается, что в течение недели первые случаи были зафиксированы в Алжире, Ботсване, Бразилии, Гане, Финляндии, Кюрасао, Кении.

Ранее ВОЗ добавила индийский штамм коронавируса в список наиболее опасных. По данным ученых, этот вариант COVID-19 имеет более высокие темпы роста переносимости с человека на человека.

О появлении нового штамма коронавируса стало известно в конце марта. Как выяснили ученые, эта разновидность несет в себе две мутации, которые помогают вирусу закрепляться на клетках.

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