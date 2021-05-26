Kia заявила, что рамный внедорожник и пикап - не в приоритете

Австралия - рынок, на котором особенно любят пикапы и рамные внедорожники. И именно с этого континента поступают новости о том, могут ли в модельном ряду Kia появиться автомобили этих сегментов. Корейский автопроизводитель решил прекратить спекуляции и прямо рассказать, а стоит ли ждать, стоит ли надеяться.

Вопрос о рамных внедорожнике и пикапе Kia, которые бы смогли конкурировать с Toyota Land Cruiser и Hilux, обсуждался неоднократно, и представители компании допускали, что перспективы у таких моделей есть. Теперь стало известно, что если они и выйдут на рынок, то точно не скоро.

Например, пикап не стоит ждать в течение ближайших двух лет. Об этом сказал операционный директор бренда в Австралии Дэмиен Мередит. По его словам, необходимо время, чтобы понять, каким будет развитие сегмента лёгких коммерческих транспортных средств.

Аналогичная ситуация с рамным внедорожником.

"В данный момент приоритетным направлением будет то, где больший объём", - цитирует генерального менеджера по продуктовой линейке Kia Australia Роланда Риверо сайт Cars Guide.

Ну а объёмы продаж рамных внедорожников явно проигрывают по пулярности кроссоверам. Риверо уточнил, что это вовсе не означает о полном отказе Kia от идеи выпустить внедорожник, просто сейчас - не совсем подходящее время.

Пока у Kia есть одна модель с рамной конструкцией - Kia Mohave, однако на рынок Австралии он пока так и не вышел: у компании нет свободных мощностей, чтобы запустить сборку версии с правым расположением руля.