Названа главная опасность автоматического списания штрафов за нарушения ПДД

Основной опасностью автоматического списания средств с карты за штрафы по нарушениям ПДД является их просрочка. Таким мнением в беседе с Autonews.ru со поделился ведущий специалист Европейской юридической службы Орест Мацала.

Просрочку штрафа владелец машины может допустить, если работает в другом регионе.

"Имея регистрацию в одном регионе, человек может много времени проводить в другом. При фиксации нарушения на камеру, работающую в автоматическом режиме, постановление направляется туда, где нарушителя может и не быть. Водитель может просто не успевать отслеживать свои нарушения по сайтам ГИБДД или Госуслуг", - цитирует эксперта издание.

Отсюда следует еще одна сложность. Она связана с получением денег за отмененное взыскание.

"Тяжело возвращать деньги по взысканным, но отмененным штрафам. Да и за рулем может быть совсем не собственник автомобиля", - подытожил Мацала.

Вечером 20 мая сообщалось о том, что Минюст готовит упрощенный порядок взыскания водительских штрафов за нарушения, зафиксированные дорожными камерами: деньги будут списываться автоматически с карты нарушителя.

Ведомство разработало проект поправок в законы "Об исполнительном производстве" и "Об организации исполнения госуслуг", в документе прописан отказ от участия судебного пристава-исполнителя в процессе взыскания штрафов ГИБДД.