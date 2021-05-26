Политолог Вячеслав Сутырин - о молодой смене дипломатов

Завершился прием работ на конкурс молодых международников СНГ им. А.А. Громыко. Конкурс и сам еще довольно молод: он проводится в четвертый раз. О том, как взрослеет проект и что нового привнес в него 2021 год, "СОЮЗу" рассказал один из организаторов события, политолог, проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин.

Вячеслав Сутырин: Средний возраст номинантов 23-25 лет. Много в этот раз юристов. Юрий Мозолевский

В этом году конкурс претерпел некоторые изменения. Какие из перемен наиболее значимы?

Вячеслав Сутырин: Конкурс меняется в ответ на запросы самих участников. Начинался проект как локальная инициатива российских и белорусских ученых, преподавателей. Но по мере развития - и это, возможно, одно из самых заметных изменений - вышел далеко за границы и России, и Беларуси, охватывая теперь все страны СНГ. Хотя наши две страны по-прежнему остаются ядром конкурса, на них приходятся две трети работ.

Как организаторы мы общаемся с молодыми специалистами, многие из которых уже занимают серьезные позиции в своих странах. Мы стараемся, отзываясь на их интересы, их предложения, каждый год вводить что-то новое. Так, в этом году ввели тематическое направление "После пандемии: национальные проблемы и интеграционные решения". Сейчас, анализируя работы, видим, что, действительно, тема оказалась очень востребованной.

Участники конкурса стали старше на целых 10 лет - ранее к состязанию допускались лишь специалисты до 30-ти...

Вячеслав Сутырин: По просьбам участников мы подняли возраст в основной номинации до 40 лет. В прошлые годы было много желающих, которым на момент подачи заявки было 35, а потом, когда должны были подводиться результаты, уже исполнялось 36 - и они остались за рамками. Учитывая, как вырос профессиональный уровень заявок, мы решили, что будет правильным сделать основную номинацию более серьезную, более профессиональную, более взрослую. В этой номинации участвуют аспиранты, преподаватели, ученые, дипломаты, чиновники. Однако у нас по-прежнему сохраняется дебютная номинация, в которой возраст ограничен 30-ю годами, и в ней принимают очень активное участие студенты и недавние выпускники вузов.

Всего на конкурс поступило 472 работы из СНГ, 211 из них - из России, 88 - из Беларуси

Почему появилась третья номинация, эссе?

Вячеслав Сутырин: Традиционно в конкурсе принимают участие научные статьи. Это работа требует от автора больших затрат сил - у нас высокие требования к содержанию, структуре, оформлению этого труда. Многие говорили, что было бы интересно расширить конкурс, дав возможность участия не только ученым, но и тем, кто занимается международными отношениями, работая, например, в журналистике, в коммерческих организациях, в учреждениях культуры. В этом году тема эссе была сформулирована как "Будущее интеграционных объединений в международных отношениях". Новшество себя оправдало, в формате эссе пришло много заявок.

То есть все-таки основная масса конкурсантов - совсем молодые люди?

Вячеслав Сутырин: Средний возраст по всем номинациям - 23-25 лет. То, что в конкурсе участвуют разные люди, от студентов-первокурсников до деканов факультетов, докторов наук, главных редакторов научных журналов, газет, создает совершенно особое сообщество. С одной стороны, эксперты, которые уже занимают серьезное положение, могут найти для себя молодых коллег, соавторов, зарядиться энергией молодежи. А для участников, только делающих первые шаги, общение с титулованными специалистами очень важно в плане обмена опытом и выбора дальнейшего пути.

В этом году мы отметили приход конкурсантов, работающих не только в науке, образовании, на дипломатической службе. Например, юристов. Также подают работы сотрудники музеев, общественных организаций, коммерческих компаний. Это делает конкурс более разносторонним. Когда эти участники будут выступать, общаться, мы получим очень разные точки зрения на процессы российско-белорусского сотрудничества, евразийской интеграции.

Мы заметили, что расширился перечень наград для победителей. Среди призов стало много грантов...

Вячеслав Сутырин: Мы и в прошлые годы публиковали, и впредь будем публиковать сборники работ финалистов, потому что для абсолютного большинства участников крайне важна научная публикация. Победители публикуются в престижных научных журналах. Так же все финалисты получают грант на участие в Форуме финалистов. Но в этом году мы ввели дополнительные призы, которые может присуждать международное жюри конкурса.

Во-первых, грант на повышение квалификации. В прошлом году 40 преподавателей белорусских университетов прошли курс повышения квалификации на базе МГИМО, и это был очень успешный опыт. Мы считаем крайне важным и в этом году обеспечить такие возможности.

Во-вторых, появился грант на научно-исследовательский проект, издание монографии или участие в конференции. Многим молодым специалистам хотелось бы принимать участие в конференциях - но нет такой возможности. У многих уже есть серьезные материалы, которые они могли бы опубликовать в форме научного доклада или даже монографии. Многие хотели бы дальше заниматься исследованиями Союзного государства, евразийской интеграции. Поддерживать такие инициативы необходимо.

Еще среди призов - рекомендательное письмо для стажировки, например, в Евразийской экономической комиссии или в МГИМО, других университетах и интеграционных структурах.

Мы ввели такие призы, потому что цель конкурса - способствовать формированию прочных научных, профессиональных, человеческих связей среди молодежи России, Беларуси, других стран СНГ, создавать социальные лифты.

Какие страны с наибольшим энтузиазмом откликнулись на призыв участвовать в конкурсе?

Вячеслав Сутырин: В этом году побит рекорд: у нас 472 заявки. (В прошлом году их было 323, рост практически на 50 %). Больше всего заявок из России - 211. 88 - из Беларуси, что на треть больше, чем было в 2020 году. Нам поступили заявки из всех стран СНГ. Больше 30 из Казахстана и Узбекистана, много из Киргизии и Таджикистана - более 20 заявок из каждой из этих стран.

В этом году поступило много работ, написанных совместно двумя и даже тремя авторами - реальных участников более пятисот человек. Некоторые соавторы познакомились у нас на конкурсе в прошлые годы. Такая вот командная работа.

Мы были очень рады отметить высокий интерес с белорусской стороны. В общей сложности более 100 белорусских участников, многие статьи написаны в соавторстве. Участвуют все регионы Беларуси и все белорусские университеты, в которых есть кафедры гуманитарных наук. И, конечно, широко представлена география России - это и Сибирь, и Дальний Восток, и Северо-Запад.

География очень широкая и разнообразная, и нас объединяет не только русский язык, не только общие исторические, культурные корни, но и общие интересы в исследовании интеграционных процессов.

ДОСЬЕ "СОЮЗА"

Организаторы конкурса - Ассоциация внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко, Академия управления при Президенте РБ, Институт Европы РАН. Проект развивается при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства. Информационным партнером является "СОЮЗ.