ФСИН опровергла отъезд Михаила Ефремова из колонии

Михаил Ефремов, отбывающий наказание за пьяное ДТП в белгородской колонии, находится на месте и никуда не этапировался, сообщили "РГ" в управлении ФСИН по Белгородской области.

Там опровергли появившиеся в СМИ сообщения о переводе актера в Москву для следственных действий и содержании под домашним арестом.

- Эта информация не соответствует действительности. Михаил Ефремов отбывает наказание в том же исправительном учреждении, - рассказала представитель ФСИН Ольга Загородняя.

Напомним, Михаил Ефремов приговорен к 7,5 года лишения свободы за ДТП, в котором погиб человек. Прошлым летом в центре Москвы актер на джипе вылетел на встречную полосу и протаранил развозной фургончик. Его водитель Сергей Захаров умер в больнице. В крови и автомобиле Ефремова нашли следы алкоголя и наркотиков.