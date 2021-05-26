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26.05.2021 10:50
Рубрика: Происшествия

ФСИН опровергла отъезд Михаила Ефремова из колонии

Текст: Антон Валагин (Белгород)

Михаил Ефремов, отбывающий наказание за пьяное ДТП в белгородской колонии, находится на месте и никуда не этапировался, сообщили "РГ" в управлении ФСИН по Белгородской области.

Фото: youtube.com
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Там опровергли появившиеся в СМИ сообщения о переводе актера в Москву для следственных действий и содержании под домашним арестом.

- Эта информация не соответствует действительности. Михаил Ефремов отбывает наказание в том же исправительном учреждении, - рассказала представитель ФСИН Ольга Загородняя.

Напомним, Михаил Ефремов приговорен к 7,5 года лишения свободы за ДТП, в котором погиб человек. Прошлым летом в центре Москвы актер на джипе вылетел на встречную полосу и протаранил развозной фургончик. Его водитель Сергей Захаров умер в больнице. В крови и автомобиле Ефремова нашли следы алкоголя и наркотиков.

В регионах Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Михаил Ефремов отбывает наказание за ДТП

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