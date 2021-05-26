В Уфе двое детей попали в больницу после нападения бездомной собаки

Двое детей были госпитализированы после того, как их покусала бездомная собака. Об этом сообщили в управлении по гражданской защите Уфы.

По данным ведомства инцидент произошел на улице Ухтомского. Безнадзорное животное покусало мальчика 2013 года рождения и девочку 2011 года рождения. Им понадобилась помощь врачей. После госпитализации детей специалисты отловили на улице Ухтомского трех безнадзорных собак.

Напомним, что это не первый случай нападения животных на детей в Башкирии. В апреле в деревне Сафарово стая собак загрызла четырехлетнего ребенка, а в Бирске - четверо второклассников залезли на дерево, испугавшись бездомных животных.