Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка

Как уже писала "РГ", суды начали на практике применять свежие правовые позиции Конституционного суда России по поводу единственного жилья должника. В конкретном деле в Вологодской области суд решил, что исполнительский иммунитет не распространяется на единственное жилье, если оно находится в залоге. А сейчас в том же деле суд снял обеспечительный меры, запрещавшие продавать дом, пока шло разбирательство. Так что в ближайшее время особняк может быть выставлен на торги.

Заведующий Бюро адвокатов "Де-юре" Никита Филиппов в разговоре с "РГ" заявил, что в законе, по его мнению, необходимо установить четкую процедуру замены дорогостоящего жилья на менее комфортное. При этом должен быть детально прописан порядок выселения должника и членов его семьи из занимаемого ими жилого помещения с сохранением за ними конституционных гарантий на достойный уровень проживания. Иными словами: чтобы люди не оказались в итоге на улице.

- Что решил Конституционный суд, как после этого изменится практика?

Никита Филиппов: Конституционный Суд в постановлении по делу Ивана Ревкова официально разрешил судам Российской Федерации продавать дорогостоящее недвижимое имущество должников взамен предоставления менее комфортного жилья с учетом гарантирования прав должника на достойное проживание.

Представляется, что разъяснения суда найдут отражение в практике по делам о банкротстве должника, а также получат применения в ходе ведения приставом исполнительного производства в отношении должника.

- Часто ли должники пользуются тем, что забрать единственное жилье затруднительно, и потому живут в роскошных домах и не выплачивают долги?

Никита Филиппов: В отсутствие четких критериев и законодательных механизмов реализации дорогостоящего единственного жилья, не обремененного ипотекой, должники, имеющие финансовые трудности, пользовались положениями об исполнительском иммунитете. На практике зачастую встречались случаи, когда должники, имевшие многомиллионные долги, осознанно приобретали себе элитное жилье, чтобы уклониться от выплаты долга. Поскольку элитное жилье являлось для должника единственным, то при буквальном применении правил об исполнительском иммунитете, суд не вправе был обратить взыскание не такое недвижимое имущество.

- Каким образом единственное жилье может оказаться в залоге у банка? Не запрещено ли банку брать в залог единственное жилье?

Никита Филиппов: Российское законодательство не устанавливает запреты на заключение гражданско-правовых договоров с кредитными организациями, обеспеченные залогом единственного жилья либо правами требования в отношении такого жилого помещения в зависимости от цели выдачи денежных средств. Риски предоставления в залог единственного жилья независимо от цели кредита возлагаются на самого заемщика (ст. 421 ГК РФ).

В судебной практике до 2012 г. суды признавали ничтожность договора залога единственного жилья, заключенного в обеспечение исполнения обязательств по нецелевому кредиту. Однако, разъяснения высших судебных инстанций, установив нарушение интересов кредиторов в данном случае, предотвратили такую порочную практику (например, Определение Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 80-В12-2, Постановление Президиума ВАС РФ от 26.11.2013 по делу № А65-15362/2009-СГ4-39).

- Как раньше складывалась практика с арестом единственного жилья, были ли прецеденты?

Никита Филиппов: Действующая практика допускает наложение ареста в целях обеспечения сохранности единственного жилья должника. По мнению Верховного Суда РФ, несмотря на то что закон запрещает обращать взыскание по исполнительным документам на единственное жилье должника, арестовывать такое жилье можно, потому как арест взысканием не является (Определение от 11.01.2016 № 78-КГ15-42).

Значение ареста заключается в том, что должник не сможет продать, подарить или заложить по договору единственное жилье, равно на его получение не смогут претендовать третьи лица. То есть речь идет о предотвращении злоупотребления правом со стороны должника или третьих лиц.

- Не появилась ли опасность, что теперь всех должников начнут выбрасывать на улицу?

Никита Филиппов: Законодательство Российской Федерации устанавливает исполнительский иммунитет в отношении притязаний кредиторов на единственное жилое помещение должника либо долю в праве общедолевой или совместной собственности в жилом помещении. В силу буквы закона обращение взыскания на единственное жилье, принадлежащее гражданину на праве собственности, возможно только в случае, если оно заложено по договору об ипотеке либо ипотеке в силу закона, и законодательство об ипотеке допускает обращение на него взыскания.

Обращение взыскания на единственное жилье должника, необремененного ипотекой, ранее в судебной практике не допускалось, поскольку полностью попадало под действие об исполнительском иммунитете.

В постановлении по делу Ивана Ревкова Конституционный Суд РФ признал за кредиторами возможность обратить взыскание на дорогостоящее единственное жилье должника, необремененного ипотекой, в рамках дела о банкротстве должника.

Как отметил Конституционный Суд РФ, назначение исполнительского иммунитета заключается не в том, чтобы сохранить за должниками право собственности на единственное жилье, а в том, чтобы не допустить нарушение конституционного права человека на жилище, гарантий обеспечения должника и членов его семьи жильем, достаточном для достойного его проживания.

В указанном постановлении Суд пришел к выводу о том, что отказ в применении исполнительского иммунитета не означает, что должник будет лишен права собственности на жилое помещение. Взамен дорогостоящего жилья должнику и членам его семьи может быть предоставлено помещение меньшей площади в пределах того же поселения, где эти лица проживают. Это условие может быть обеспечено, в частности, если замещающее жилье будет предоставлено кредитором в порядке, который установит суд в процедуре банкротства должника либо в ходе исполнительного производства.

- Какие на ваш взгляд нужны изменения в законодательстве, чтобы отрегулировать данную сферу?

Никита Филиппов: Первым, представляется, что необходимо сделать - это привести положения ГПК РФ, закона о банкротстве, законодательства об исполнительном производстве в соответствие с требованиями, установленными в постановлении Конституционного Суда РФ по делу Ивана Ревкова. Необходимо установить на законодательном уровне четкие пределы действия исполнительского иммунитета в отношении единственного жилья должников, а также критерии, при которых судом может быть обращено взыскание на такое недвижимое имущество.

В качестве второго нововведения считаем необходимым предложить законодателю установить четкую процедуру замены дорогостоящего жилья на менее комфортное, включая порядок выселения должника и членов его семьи из занимаемого ими жилого помещения с сохранением за ними конституционных гарантий на достойный уровень проживания. Ключевыми вопросами, определяющими порядок предоставления другого жилого помещения, на наш взгляд, являются: смена места жительства должником в рамках одного населенного пункта, наличие несовершеннолетних детей, препятствующих их выселению из занимаемого жилого помещения; наличие социальных учреждений и удаленность до работы должника и его членов семьи; метраж, планировка, текущий ремонт предоставляемого помещения и пр.

- Как часто вообще продают арестованные квартиры (не являющиеся единственным жильем)? Где их можно купить? Будет ли у арестованной квартиры цена дешевле, чем на рынке?

Никита Филиппов: Покупка арестованного имущества должников может стать выгодным занятием для потенциального покупателя, поскольку такое имущество может распродаваться на торгах с дисконтом до 80% от его рыночной стоимости. В соответствии с законодательством об исполнительном производстве реализация арестованного недвижимого имущества происходит на публичных торгах в электронной форме. Организаторами публичных торгов выступают специализированные торговые площадки, имеющие право проводить торги по соответствующему виду имущества. Как правило, им выступает Росимущество. Вся информация о проводимых торгах публикуется территориальными органами Росимущества на официальных сайтах torgi.gov.ru и fssprus.ru, а также в печатных изданиях.