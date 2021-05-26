В Петербурге за сдачу электросамокатов в аренду возбудили уголовное дело

СК Петербурга возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за сдачи самокатов в аренду. Конкретных подозреваемых нет, но само уголовное дело может стать прецедентным.

Как следует из релиза СК по Петербургу, новое уголовное дело возбудили после резонансного наезда двух молодых людей на прохожих в центре Петербурга в середине мая.

Сейчас обвиняемые арестованы, а у следователей возникли вопросы к деятельности кикшеринговой компании.

В СК по Петербургу полагают, что кикшеринговая компания не приняла мер для того, чтобы обеспечить безопасность движения пешеходов при сдаче оборудования в аренду.