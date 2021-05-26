Аксенов заявил о преодолении "дна водного кризиса" в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов встретился с участниками международного молодежного форума "Диалог культур: Россия - Балканы", в котором приняли участие делегаты России, Болгарии, Сербии и Северной Македонии. Отметив огромную роль народной дипломатии в прорыве информационной блокады полуострова, Аксенов ответил на вопрос одного из студентов о дефиците водных ресурсов, с которым борется республика.

- Хуже, чем сегодня, ситуация уже не будет, дно кризиса мы прошли, - ответил Аксенов. - Теперь будем работать только в сторону улучшения ситуации. До конца года планирую, что все вопросы, даже если осадков не будет, мы сможем решить. Выскочим из этой ситуации, и все блокады будут у нас прорваны.

Глава Крыма напомнил, что в Симферополе благодаря ресурсам подключенных артезианских источников уже удалось обеспечить подачу холодной воды с 6 до 24 часов и восстановить горячее водоснабжение. Такой же график подачи воды действует в Ялте. Ограничения - подача воды по пять (три плюс два) часов в сутки сохраняется лишь в Алуште.

Но уже разрабатывается технико-экономическое обоснование строительства Солнечногорского водохранилища под Алуштой емкостью восемь миллионов кубометров, которое будет запитано из водопада Джур-Джур. А в Симферополе обосновывается проект водохранилища на 15 миллионов кубометров на месте завершающего работу щебеночного карьера в Лозовом. Также началось бурение разведывательных скважин в акватории Азовского моря, которое должно подтвердить значительные запасы воды из подруслового стока под его дном.