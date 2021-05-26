Сергей Шойгу обсудил с армянским коллегой ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с армянским коллегой. Об этом в среду утром сообщили в Минобороны России.

Сам разговор, уточнили в военном ведомстве, состоялся в минувший вторник вечером.

"Сергей Шойгу в ходе беседы с министром обороны Армения Вагаршаком Арутюняном обсудил обстановку в регионе и районах выполнения задач российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе. Были затронуты и другие темы, представляющие взаимный интерес", - рассказали в российском военном ведомстве.

Предыдущий раз военачальники разговаривали 12 мая. До этого несколько бесед были проведены в апреле.

1 апреля российские миротворцы доставили в Нагорный Карабах гуманитарную помощь.

Напомним, в прекращении конфликта в Нагорном Карабахе именно Россия сыграла ключевую роль.