Свыше трех миллионов человек эвакуировали с побережья Индии

Порядка трех с половиной миллионов человек эвакуировали с прибрежных территорий восточных индийских штатов Одиша и Западная Бенгалия, на которые надвигается циклон "Яас". Об этом сообщает телеканал NDTV.

Согласно прогнозам национальной метеорологической службы, "Яас", получивший классификацию "очень жестокого циклонного шторма", в ближайшие часы нанесет удар по побережью между городом Парадип и островом Сагар, пишет ТАСС.

Циклон движется со стороны Бенгальского залива, неся с собой сильные ливни и штормовой ветер. Приостановлены полеты в аэропорту столицы Западной Бенгалии. Рыбакам рекомендовано не выходить в море. А больницам - принять меры для бесперебойной работы лечебных учреждений.

Ранее мощный циклон Тауктае, возникший в Аравийском море, обрушился на западное побережье Индии. Специалисты отмечают частоту, с которой циклоны приходят на запад страны. Из-за изменений климата они стали к тому же и более интенсивными. В мае 2020 года почти 100 человек погибли после того, как циклон Амфан опустошил регион и оставил миллионы людей без электричества.