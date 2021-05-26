В Мехико пустили тестовые поезда по ветке метро, где обрушился мост

Столичный метрополитен Мексики начал испытания подземного участка 12-й линии метро, на которой в начале мая вместе с поездом рухнул пролет эстакады.

"В течение часа по ветке будут проходить от 12 до 14 поездов. Испытания будут проходить с 08:00 до 20:00", - приводит РИА Новости пояснения главного инженера метрополитена Хоэль Кармона.

Проверка подземной части 12-й линии метро с пустыми поездами станет последним этапом перед частичным восстановлением работы этой ветки. Напомним, ЧП на участке произошло третьего мая. Вместе с проходящим поездом тогда рухнул и пролет метромоста. 26 человек погибли, десять все еще продолжают лечение в больницах. Эксперты готовят отчет о причинах произошедшего.