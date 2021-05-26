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26.05.2021 04:59
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре назвали признак сосудистых осложнений из-за COVID-19

Специалисты Роспотребнадзора выявили новый маркер, который указывает на высокую вероятность поражения сосудов при COVID-19.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"У пациентов в остром периоде коронавируса выявлено значительное повышение эндотелина-1, что можно использовать для оценки состояния эндотелия сосудов и определения риска сосудистых осложнений у пациентов", - со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора пишет РИА Новости.

Отмечается, что пациенты, у которых обнаружили высокий показатель данного маркера, позднее чувствовали себя очень плохо. Уровень эндотелина-1 повысился и у лиц, которые контактировали с носителями коронавируса. В ведомстве подчеркнули, что новый маркер поможет своевременно выявлять пациентов, имеющих более высокий риск развития сосудистых осложнений и сразу назначать им препараты, обеспечивающие профилактику этих осложнений.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о разработке учеными тест-системы для количественного определения антител в крови к коронавирусу. Отмечалось, что показанием к использованию является не только оценка иммунитета пациента с коронавирусом в процессе лечения, но также проверка образования антител у выздоровевших и определение уровня популяционного иммунитета у здоровых людей.

Основным средством защиты от инфекции и осложнений болезни является вакцинация. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян сделать прививку от коронавируса до начала летнего сезона. На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона"и "КовиВак".

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