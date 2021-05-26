Новости

В Швейцарии рассказали, почему рады выбору Женевы для саммита РФ и США 00:50
Полное лунное затмнение будет длиться чуть больше 14 минут 00:35
Фернандо Торрес объявил о возобновлении карьеры 00:23
В Мехико пустили тестовые поезда по ветке метро, где обрушился мост 00:16
УЕФА увеличил размер призовых для участников Лиги чемпионов 00:05
Архиепископ Афинский высказал сожаление о возникшем расколе в православии 25.05.2021
Зампред Центробанка сравнил МВФ с черепахой 25.05.2021
УЕФА возбудил дело в отношении "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны" 25.05.2021
Неизвестный открыл стрельбу на акции памяти Джорджа Флойда 25.05.2021
Мишустин в Минске примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ 25.05.2021
Во ВНИИ труда отметили тенденцию к снижению безработицы 25.05.2021
"Газпром" построит в Санкт-Петербурге 703-метровый небоскреб 25.05.2021
В Якутии вакцинация против COVID-19 будет массовой 25.05.2021
Россия и США обсудили предотвращение инцидентов в открытом море и в воздухе 25.05.2021
Росстат подвел итоги апреля по производству продуктов 25.05.2021
В Госдуме сообщили об осторожном оптимизме по поводу встречи Путина и Байдена 25.05.2021
Головин и Миранчук прибыли в расположение сборной России 25.05.2021
"Белавиа" прекращает полеты на Украину 25.05.2021
В Петербурге задержали главу Жилищного агентства Колпинского района 25.05.2021
Бастрыкин обсудил на совещании жилье для сирот и резонансные дела 25.05.2021
Facebook получил самый крупный в России штраф в 26 млн рублей 25.05.2021
Росстат восьмой месяц подряд отмечает снижение уровня безработицы 25.05.2021
В новостройках «старой» Москвы больше нет дешевых квартир 25.05.2021
Марафон фильма Федорченко "Последняя "Милая Болгария" состоится 29 мая 25.05.2021
Росстат в апреле зафиксировал рост промышленного производства на 7,2% 25.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
26.05.2021 00:50
Рубрика: В мире

В Швейцарии рассказали, почему рады выбору Женевы для саммита РФ и США

Гордость - такое чувство испытывают власти Швейцарии в связи с тем, что президенты РФ и США выбрали Женеву местом проведения своего саммита в июне. Об этом пишет газета "Трибюн де Женев".

Фото: iStock
В Госдуме сообщили об осторожном оптимизме по поводу встречи Путина и Байдена

Швейцарская Конфедерация "в соответствии со своей традицией конфиденциальности" не устраивает шума, а "всего лишь выражает удовлетворение тем, что такая встреча могла состояться". Вряд ли руководители страны будут рассказывать в СМИ, как они смогли добиться проведения такого саммита, но, конечно, они считают это большим дипломатическим успехом, поскольку "роль посредника, выполняемая Швейцарией, по-прежнему признается и ценится", цитирует газету ТАСС.

Напомним, встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. При этом ее формат пока не определен. "Пока детали не определены. Будем обсуждать", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В мире Европа Швейцария

Главное сегодня

Кремль: Саммит Путина и Байдена состоится в Женеве
Прививку от коронавируса включат в национальный календарь вакцинации
Опубликована расшифровка переговоров диспетчера с бортом Ryanair
Путин заявил об успешных испытаниях ЗРК С-500
В МЧС сообщили о ликвидации нефтяных пятен в море у Туапсе
США разрушают Украину в попытках противопоставить ее России
Отставные полицейские Франции опубликовали письмо Макрону