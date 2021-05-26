В Швейцарии рассказали, почему рады выбору Женевы для саммита РФ и США

Гордость - такое чувство испытывают власти Швейцарии в связи с тем, что президенты РФ и США выбрали Женеву местом проведения своего саммита в июне. Об этом пишет газета "Трибюн де Женев".

Швейцарская Конфедерация "в соответствии со своей традицией конфиденциальности" не устраивает шума, а "всего лишь выражает удовлетворение тем, что такая встреча могла состояться". Вряд ли руководители страны будут рассказывать в СМИ, как они смогли добиться проведения такого саммита, но, конечно, они считают это большим дипломатическим успехом, поскольку "роль посредника, выполняемая Швейцарией, по-прежнему признается и ценится", цитирует газету ТАСС.

Напомним, встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. При этом ее формат пока не определен. "Пока детали не определены. Будем обсуждать", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.