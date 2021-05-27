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27.05.2021 08:10
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ не отдаст разработку новой Lada Niva инженерам Renault и Nissan

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Во время презентации "Renaulution" - новой стратегии развития Группы Renault - было заявлено, что в 2024 году выйдет новая Lada Niva, созданная на модульной платформе CMF-B.

Фото: пресс-служба АвтоВАЗа
Известно, какие двигатели получат Lada нового поколения

Тогда же представители Группы предусмотрительно пообещали, что новая Niva будет настоящим внедорожником.

Под настоящим внедорожником следует понимать наличие высокого клиренса и полноценной система полного привода с понижающим рядом передач. Это всё будет у Lada Niva 2024 года.

Однако следует понимать, что у Группы Renault в настоящее время попросту нет такого набора для внедорожника на платформе CMF-B. Поэтому, как пишет "Волжский автостроитель", АвтоВАЗу необходимо разрабатывать 4х4 для новой "Нивы" силами собственной команды инженеров.

Ранее "РГ" рассказывала про инжиниринг АвтоВАЗа. За последние три года компания вложила в его развитие более 8 млрд рублей. В настоящее время инжиниринговый центр АвтоВАЗа, по заявлению "ВА", является самым масштабным и компетентным техническим центром в Восточной Европе.

#Lada