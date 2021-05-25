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25.05.2021 17:53
Рубрика: Российский автопром

"АвтоВАЗ делает реальный инжиниринг": ведется внедрение новой платформы

Текст: Константин Руссов

АвтоВАЗ рассказал о сотрудничестве с Renault в проектах разработки новых автомобилей, уточнив, что платформа CMF-B уже внедряется.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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"АвтоВАЗ - единственная компания, которая делает реальный инжиниринг в России, а не занимается прикладной инженерией, когда происходит просто локализация", - сказал Иван Блинов, заместитель главного инженера проекта автомобиля.

В настоящее время в рамках плана Renaulution на АвтоВАЗе ведутся работы по внедрению новой платформы Группы Renault - CMF-B, "предназначенной для большей части автомобилей сегментов B, C и SUV". Несмотря на то, что платформа является глобальной, должна соответствовать локальным особенностям - сохранять индивидуальность бренда. Напомним, что об этом говорил и глава Группы Лука де Мео.

Переход на новую платформу будет произведён постепенно: с выходом на рынок новых поколений автомобилей. Ожидается, что первенцем станет новый Renault Logan, который может оказаться близнецом турецкого Taliant.

До 2025 года Lada выпустит четыре принципиально новые модели, две из которых известны: преемник классической Niva Legend и кроссовер C-класса. Все они будут спроектированы на платформе CMF-B.

#Lada