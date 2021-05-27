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27.05.2021 05:51
Рубрика: В мире

Генконсул: Япония не задерживала капитана российского судна "Амур"

Капитан российского судна "Амур" не удерживается японской стороной, он участвует в расследовании, которое проводится после инцидента в Охотском море.

Фото: vesti.ru
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Напомним, рано утром 26 мая в 23 километрах от побережья острова Хоккайдо столкнулись траулер "Амур", направлявшийся из Корсакова в порт Момбецу, и японская рыболовная шхуна " Дай-хати Хокко-мару". Три гражданина Японии погибли.

В генконсульстве РФ в Саппоро ТАСС сообщили, что уведомлений об аресте капитана не поступало. Если будут произведены какие-либо задержания, диппредставительство об этом проинформируют сразу, подчеркнул консул Роман Колесник, напомнив о Венской конвенции.

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