Хуснуллин: Вопрос о привлечении заключенных на стройки прорабатывается

В правительстве прорабатывают вариант возможности привлечения к труду на стройках заключенных. Об этом сказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин. Эта практика не новая, она работала в Советском Союзе, отметил Хуснуллин. Люди, которые отбывали наказание по "легким" статьям и имели подходящие специальности, могли работать в определенных отраслях. Эта практика имеет право на существование, сказал вице-премьер.

"Сейчас мы эту тему отработаем детально. Для каких-то объектов, я считаю, это вполне возможный вариант. Это и для экономики хорошо, и для людей, которые хотя и осуждены, будут работать на стройке", - сказал Хуснуллин. Для них это, возможно, лучше, чем просто находиться взаперти.

Вопрос нехватки рабочих на стройках, обострившийся из-за пандемии, может решаться несколькими путями, считает вице-премьер. Часть строителей нужно вернуть из стран бывшего СНГ. "Сейчас отрабатываем механизм", - сказал Хуснуллин. Можно привлекать на стройки безработных, а также заняться переобучением на строительные специальности. Кроме того, необходимо в целом повышать производительность труда.

Заменить на стройках рабочих-мигрантов осужденными предложил ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. Идею поддержал глава Минюста Константин Чуйченко.