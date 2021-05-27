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27.05.2021 11:52
Рубрика: Власть

Хуснуллин: Вопрос о привлечении заключенных на стройки прорабатывается

Текст: Марина Трубилина

В правительстве прорабатывают вариант возможности привлечения к труду на стройках заключенных. Об этом сказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин. Эта практика не новая, она работала в Советском Союзе, отметил Хуснуллин. Люди, которые отбывали наказание по "легким" статьям и имели подходящие специальности, могли работать в определенных отраслях. Эта практика имеет право на существование, сказал вице-премьер.

Идея использовать заключенных вместо рабочих-мигрантов нашла сторонников

"Сейчас мы эту тему отработаем детально. Для каких-то объектов, я считаю, это вполне возможный вариант. Это и для экономики хорошо, и для людей, которые хотя и осуждены, будут работать на стройке", - сказал Хуснуллин. Для них это, возможно, лучше, чем просто находиться взаперти.

Вопрос нехватки рабочих на стройках, обострившийся из-за пандемии, может решаться несколькими путями, считает вице-премьер. Часть строителей нужно вернуть из стран бывшего СНГ. "Сейчас отрабатываем механизм", - сказал Хуснуллин. Можно привлекать на стройки безработных, а также заняться переобучением на строительные специальности. Кроме того, необходимо в целом повышать производительность труда.

Заменить на стройках рабочих-мигрантов осужденными предложил ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. Идею поддержал глава Минюста Константин Чуйченко.

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