Отработавший ресурс спутник "Глонасс" ввели в строй после техобслуживания

Навигационный спутник "Глонасс-М" снова работает по целевому назначению после технического обслуживания, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (головной научный институт "Роскосмоса").

Спутник с системным номером 732 был запущен 2 марта 2010 года и введен в систему 28 марта 2010 года - с расчетным сроком службы в семь лет. В прошлый раз он выводился на техобслуживание в декабре 2020 года, в нынешнем его вывели на обслуживание 24 мая.

Согласно данным на сайте центра, аппарат снова введен в эксплуатацию 27 мая после 4:00 мск.

В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (24 "Глонасса-М" и три "Глонасса-К"). Из них 23 работают по целевому назначению, два находятся на летных испытаниях, один - на техническом обслуживании и один - в резерве.

Специалисты подчеркивают: для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника. Основное отличие от системы GPS в том, что спутники ГЛОНАСС в своем орбитальном движении не имеют резонанса (синхронности) с вращением Земли, что обеспечивает им бо́льшую стабильность. Таким образом, группировка космических аппаратов ГЛОНАСС не требует дополнительных корректировок в течение всего срока активного существования.