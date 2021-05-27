Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS

Отработавший ресурс спутник "Глонасс" ввели в строй после техобслуживания

Навигационный спутник "Глонасс-М" снова работает по целевому назначению после технического обслуживания, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (головной научный институт "Роскосмоса").

Фото: AP Photo/John Raoux
Компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink

Спутник с системным номером 732 был запущен 2 марта 2010 года и введен в систему 28 марта 2010 года - с расчетным сроком службы в семь лет. В прошлый раз он выводился на техобслуживание в декабре 2020 года, в нынешнем его вывели на обслуживание 24 мая.

Согласно данным на сайте центра, аппарат снова введен в эксплуатацию 27 мая после 4:00 мск.

В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (24 "Глонасса-М" и три "Глонасса-К"). Из них 23 работают по целевому назначению, два находятся на летных испытаниях, один - на техническом обслуживании и один - в резерве.

Специалисты подчеркивают: для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника. Основное отличие от системы GPS в том, что спутники ГЛОНАСС в своем орбитальном движении не имеют резонанса (синхронности) с вращением Земли, что обеспечивает им бо́льшую стабильность. Таким образом, группировка космических аппаратов ГЛОНАСС не требует дополнительных корректировок в течение всего срока активного существования.

Поделиться
Фото: Panikovskij / wikipedia
#Просто космос

Неизвестные проникли на неиспользуемый объект Байконура

Фото: AP Photo/Sergei Remezov
#Просто космос

Летчик-космонавт Романенко рассказал, что даст эксперимент с почвой в открытом космосе

Фото: iStock
#Просто космос

Орбиту МКС увеличат на 350 метров

#Просто космос

Уникальные фотографии Юрия Гагарина прислал в "РГ" режиссер Геннадий Шеваров

Фото: AP Photo/Ben Margot
#Просто космос

Российские спутники дадут прогноз геомагнитных бурь за четверо суток

Фото: Константин Завражин/РГ
#Просто космос

Исполнилось 5 лет со дня первого пуска на Восточном

Фото: Андрей Петров
#Просто космос

Космонавт Романенко рассказал, как увлечь детей космосом