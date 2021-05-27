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27.05.2021 05:14
Рубрика: Власть

Пушков оценил стратегию Байдена в преддверии саммита России и США

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил стратегию Вашингтона в преддверии встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве 16 июня.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Выражая большую заинтересованность в саммите с Путиным, администрация Байдена, в отличие от экс-президента США Барака Обамы, явно не рассматривает Россию как региональную державу. В Вашингтоне скорее воспринимают Россию "как проблему, вызов и потенциальную экзистенциальную угрозу для США, которую надо нейтрализовать", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

По мнению Пушкова, нынешняя относительно конструктивная тональность Вашингтона является частью подготовки к саммиту: американцы любят "мягко стелить" перед такими встречами, чтобы добиться уступок от другой стороны. Также США поступали с Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным. "Так же они пытаются вести себя и сейчас. Но не будем забывать, что еще несколько месяцев назад Байден называл Россию врагом США", - заключил Пушков.

Ранее Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, однако в вопросе санкций они не отступят. По словам российского сенатора, именно это и есть суть политики нынешней американской администрации. Он подчеркнул, что иллюзий быть не должно, и Псаки открыто говорит об этом.

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