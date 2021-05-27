Росприроднадзор: Сброс нефтепродуктов возле Туапсе был намеренным

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что сброс нефтепродуктов в акваторию Черного моря рядом с Туапсе, вероятнее всего, был сделан не случайно. Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства, предварительной причиной разлива химических соединений стала незаконная врезка в глубоководный выпускной канализационный коллектор.

- Тот, кто это сделал, сделал это осознанно. Наверное, думали, что такое пятно, когда оно идет глубоко в море, никто не заметит. Но это глупо - думать, что нефтепродукт не всплывет наверх и никто его не увидит. Полное отсутствие уважения к экологии, незнание физики, химии, - отметила Радионова.

При этом специалисты не считают, что загрязнение акватории может привести к массовой гибели животных и птиц. Сейчас устанавливаются виновные в сбросе нефтепродуктов, Росприроднадзор рассчитывает на серьезное наказание тех, кто к этому причастен.

Как сообщалось ранее, утром 25 мая жители Туапсе обнаружили в воде маслянистое пятно. По предварительным данным, нефтепродукты попали в акваторию Черного моря из глубоководного выпускного канализационного коллектора. Правоохранители называют основной версией происшествия незаконную врезку в канализационный коллектор одним из транспортных предприятий Туапсинского района. Нефтепродукты покрыли площадь воды в 1,1 миллиона квадратных метров. В МЧС региона заявили о ликвидации маслянистых пятен с поверхности воды.