В Керчи подорвали 37 тяжелых авиабомб времен Великой Отечественной

В Керчи саперы Центра спасательных операций особо риска "Лидер" МЧС России подорвали одновременно 37 массивных взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных в районе Керченской крепости. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Самые тяжелые среди найденных в крепости боеприпасов - две фугасные авиабомбы ФАБ-1000. Вместе с ними ликвидированы 12 бомб ФАБ-500, одна ФАБ-100, две ФАБ-50, две АО-2,5, а также 18 зажигательных авиабомб ЗАБ-2,5. Чтобы транспортировать их к месту спецоперации, привлекли пиротехников специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю, обладающих огромным опытом ликвидации опасных находок времен войны. Они погрузили боеприпасы на борт автомобилей, доставили их к месту уничтожения, зарыли глубоко в грунт и совершили контролируемый подрыв.

- Суммарный вес всех взрывоопасных предметов - более восьми тонн, - рассказали в пресс-службе МЧС. - Общая масса их взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте составила 4400 килограммов. Работы выполнены с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Все взрывоопасные предметы уничтожены, ущерба окружающей среде, инфраструктуре и населению не нанесено.

Разминированием Керченской крепости Центр "Лидер" занимается с 2016 года. В состав группы входят 20 специалистов и три единицы техники, а также роботехнические комплексы - машина разминирования MV-4 на гусеничном ходу и демонтажный робот BROKK-330. Их основная миссия - сделать памятник фортификационного строительства безопасным для посещения туристов и местных жителей. Но огромное количество боеприпасов находятся в подземных тоннелях, часть из которых погребены под толстым слоем земли.

Только в 2020 году специалисты Центра "Лидер" извлекли на поверхность 11 авиабомб весом в одну тонну каждая и 24 авиабомбы весом в две тонны. Эта была одна из самых крупных находок боеприпасов времен Великой Отечественной войны за последние 30 лет в истории МЧС России. Всего же в 2020 году было найдено 7222 боеприпаса, обследовано более 38 гектаров и уничтожено почти 70 тонн снарядов времен Великой Отечественной.