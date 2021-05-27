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Рубрика: Происшествия

В Краснодаре вынесен приговор по делу о гибели девочки в детсаду

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В четверг в Ленинском районном суде столицы Кубани вынесен приговор по громкому уголовному делу в отношении 61-летнего главного специалиста отдела озеленения департамента городского хозяйства и ТЭК администрации Краснодара и 47-летней заведующей детским садом № 48, в котором при падении дерева погибла трехлетняя девочка.

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По информации пресс-службы краевого суда, подсудимые обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 293 УК РФ, ч.2 ст. 109 УК РФ и ч.2 ст. 118 УК РФ ("Причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности; "Халатность, которая по неосторожности повлекла смерть человека").

Как следует из материала уголовного дела (его вели сотрудники СУ СКР по краю, рассказали в пресс-службе ведомства), в понедельник, 9 сентября, 2019 года на территории детсада во время утренней прогулки на группу детей на улице упало дерево. Под рухнувшим стволом оказались два ребенка и воспитательница. Пострадавших сразу госпитализировали: у 50-летней женщины диагностировали перелом ноги. Двухлетний к ребенок получил травмы, и его отправили под наблюдение врачей. Однако трехлетняя малышка от полученных множественных травм скончалась в городской больнице"Скорой помощи".

Кстати, детский сад, в котором случилось трагическое происшествие, расположен в самом центре Краснодара - в районе пересечения улиц Красной и Гаврилова.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, в суде было установлено, что обвиняемый 14 марта 2018 года при обследовании состояния деревьев в этом детском саду неверно оценил состояние дерева "Каштан конский обыкновенный", которое на момент осмотра являлось аварийным и подлежало удалению. В результате дерево было подвергнуто лишь санитарной обрезке, но оставлено на территории дошкольного учреждения. Между тем, по данным следователей СУ СКР по Кубани, данное дерево являлось аварийным, и его ствол был поражен грибной гнилью почти на 90 процентов

А заведующая детсадом, являясь должностным лицом, "небрежно относясь к своим должностным обязанностям", в нарушение норм трудового законодательства и законодательства об образовании, не приняла должных мер к проведению обследования зеленых насаждений, расположенных на территории детского сада.

Ленинский райсуд, согласившись с доказательствами государственного обвинителя прокуратуры Западного административного округа города Краснодара, признал подсудимых виновными и назначил им такие наказания. Заведующая детским садом приговорена к лишению свободы на срок один год и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении (с лишением права занимать должности, связанные с воспитанием и образованием детей на срок два года).

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А сотруднику департамента городского хозяйства судом было назначено наказание в виде ограничения свободы, однако в связи с истечением сроков давности он освобожден от уголовной ответственности.

Приговор в законную силу не вступил.

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