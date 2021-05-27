У "Зловещих мертвецов" Сэма Рэйми появится "женское" продолжение

Новость про очередных "Зловещих мертвецов", достаточно давно уже обещанных: продолжению уже точно быть - New Line официально дала отмашку проекту под названием "Восстание зловещих мертвецов" (Evil Dead Rise). Об этом сообщает Deadline.

Также вновь звучат несколько печалящие данные, что маскот серии и один из наиболее узнаваемых персонажей хорроров Эшер-слэшер в полотне уже не появится - там будет рассказана своя история. Как сейчас повелось - с сильными женщинами по центру.

Сыграют их 38-летняя австралийская актриса и модель Алисса Сазерленд ("Мгла", Аслауг из "Викингов") и австралийка же Лили Салливан (оригинальный "Рейк", "Бритоголовые", "Пикник у Висячей скалы").

Сэм Рэйми и Брюс Кэмпбелл, впрочем, присмотрят за предприятием из кресел сопродюсеров. Режиссер и сценарист - ирландец Ли Кронин ("50 штатов страха", "Другой").

Действие фильма переместится из леса в город и расскажет запутанную историю двух сестер, некогда разлученных. Причем воссоединению семьи активно мешают одержимые жаждой плоти демоны. В результате девицам придется вступить в брутальную и животную борьбу за выживание.

Выйдет лента на стриминге HBO Max. Пока без даты. Снимать будут в Новой Зеландии.

Рэйми, Кэмпбелл и Кронин комментируют предстоящее с большим энтузиазмом. Кронин, например, говорит, что просто счастлив подрубиться к франшизе, так как первый фильм серии взорвал ему мозг еще в девять лет.