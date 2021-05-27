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27.05.2021 17:21
Рубрика: В мире

В Чехии вспомнили о русском великодушии

Текст: Екатерина Забродина

Дипломат бывшей Чехословакии Станислав Суя прокомментировал обострение между Прагой и Москвой в интервью чешской газете левых взглядов Haló noviny. Он раскритиковал массовую высылку сотрудников российского посольства в Чехии, назвал бездоказательными обвинения в адрес России в причастности к давним взрывам на военных складах во Врбетице и выразил надежду, что кризис в отношениях двух стран будет рано или поздно преодолен, передает РИА Новости.

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"Я знаю, что русские благодаря широте своей славянской души бывают очень великодушны. Они уже не раз сталкивались с подобными обвинениями и оскорблениями с разных сторон. Говорят, в России распространилось выражение "Бывали хуже времена, но не было подлее", - процитировал Некрасова Суя.

Высылку россиян он считает "аномалией", которая была "срежиссирована". Суя также назвал "доморощенными" призывы премьера Чехии Андрея Бабиша к союзникам по ЕС выдворить "хотя бы по одному" российскому дипломату в знак солидарности. Такого не бывало даже в дипломатической практике времен "холодной войны", напомнил дипломат.

В середине апреля Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрывам во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. Впоследствии также было ограничена численность персонала в посольствах Чехии в Москве и России в Праге.

В мире Европа Чехия

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