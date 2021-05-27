В России стартовало производство кроссовера Volkswagen Taos

Компания Volkswagen объявила о старте производства кроссовера Taos на заводе "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде. Автомобиль станет самым доступным кроссовером немецкой марки на российском рынке.

Инвестиции в производство Taos составили 63 млн евро (около 6 млрд рублей).

Специально для запуска данной модели производственное оборудование было значительно обновлено.

Помимо установки нового оборудования, позволяющего проводить онлайн-мониторинг качества наиболее важных соединений автомобиля, была построена и новая автоматизированная технологическая линия в цехе сварки для производства капотов, багажников и крыльев для Volkswagen Taos, что позволяет обеспечить высокое качество сварки деталей кузова.

В России Taos будет предложен с "атмосферником" 1.6 литра на 110 л.с. (коробки передач - МКП-5, DSG-6) и турбированным двигателем 1.4 TSI мощностью 150 л.с. (8-ступенчатый "автомат"). Первый встанет под капот моноприводных версий, а "турбочетвёрку" можно будет заказать в том числе в комплектациях с системой полного привода 4Motion.

Российские клиенты смогут выбрать автомобиль в одном из трех вариантов исполнения - Respect, Status и Exclusive, а также в специальной версии JOY!

Продажи модели должны стартовали уже летом.

Ранее эксперты "РГ" сравнили новый Volkswagen Taos с конкурентами.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.