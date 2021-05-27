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27.05.2021 14:01
Рубрика: Легковые авто

Выставили на продажу фургон ВИС - участника ДТП с Ефремовым

Текст: Константин Руссов
Фото: www.avito.ru Фото: www.avito.ru
Фото: www.avito.ru

На "Авито" появилось объявление о продаже фургона ВИС-2349 после ДТП. Предположительно, этот тот самый автомобиль, в который врезался внедорожник актёра Михаила Ефремова.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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На это указывают реклама интернет-магазина на кузове фургона, характер повреждений, синяя наклейка на решётке рефрижераторной установки и цифра 74 над ней.

"Гарантии юридической чистоты. Запчасти с авто отдельно не продаются. Цены по телефону не обсуждаются. Левый передний удар; крыша; возможны скрытые повреждения", - говорится в описании лота. Цена - 180 000 рублей.

Напомним, резонансное ДТП произошло почти год назад на Садовом кольце. Нетрезвый водитель Jeep Grand Cherokee, которым оказался актёр Михаил Ефремов, влетел в фургон ВИС, числившейся за магазином продуктов и мясных изделий.

Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за полученных травм, оказавшихся несовместимыми с жизнью.