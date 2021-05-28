ГАЗ рассказал о ДНК новой "ГАЗели"

Серийный выпуск "ГАЗели NN" (New Next) стартовал 20 мая. Скоро начнутся и продажи новой модели.

Горьковский автозавод опубликовал видео, в котором демонстрируется дизайн цельнометаллического фургона "ГАЗель NN". К слову, в семейство также войдут бортовой грузовик с однорядной кабиной и с двухрядной, фургон-комби, микроавтобус.

В самом конце ролика российский автопроизводитель представляет так называемое ДНК "ГАЗели NN".

Речь идёт о следующих сервисах: GAZ Fleet (управление автопарком), GAZ Assistance (программа техпомощи на дороге), GAZ Test-Truck (тестовое использование автомобиля), GAZ Campus (консалтинго-образовательный проект), GAZ Connect (телематическая система).

По экстерьеру "ГАЗель NN" получила светодиодную головную оптику, новый бампер с ПТФ, решётку радиатора с хромированным молдингом, рельефный капот, другие крылья.

По интерьеру автомобиль может похвастать современной передней панелью, изменёнными дверными картами, иной потолочной консолью, 9-дюймовым тачскрином, оригинальной комбинацией приборов, комфортабельными сиденьями.

"ГАЗель NN" будет оборудована подушками безопасности, системой стабилизации, бесключевым доступом в салон, кнопкой "старт-стоп", клавишей электроручника, климат-контролем, пассажирским диваном со встроенным столиком, опциональным рулевым колесом с подогревом.

В модель внесено 56 конструктивных и технологических изменений. В 2022 году машину оснастят комплексом превентивных систем безопасности ADAS.

Моторная линейка "ГАЗели NN" включает пять агрегатов - турбодизели Cummins ISF 2.8 (150 л. с. и 340 Нм) и Volkswagen 2.0 TDI (136 л. с. и 340 Нм), модернизированный УМЗ Evotech 3.0 в трёх вариантах - бензиновом (122 л. с. и 240 Нм), метановом, пропан-бутановом. Коробка - 6-ступенчатая МКП. В будущем должна появиться и автоматическая трансмиссия Punch Powerglide 6L50.