Лукашенко заявил о прямой угрозе суверенитету и целостности Беларуси

О наличии прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности страны завил 28 мая Александр Лукашенко в поздравлении в связи с Днем пограничника, текст которого опубликован на сайте главы государства.

Восемьдесят лет назад, напомнил глава государства, воины в зеленых фуражках "первыми встретили врага, вероломно напавшего на нашу Родину, проявив в приграничных боях беспримерное мужество и доблесть". Он назвал белорусских пограничников настоящими патриотами страны, достойными наследники славы героических предков.

И сегодня, констатировал Лукашенко, "в условиях прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Беларуси каждый из вас на высоком профессиональном уровне делает все возможное для защиты неприкосновенности государственной границы, сохранения стабильности в обществе и безопасности граждан".

Он выразил убеждение, что "храня память о подвиге дедов и прадедов, верность присяге и приверженность славным традициям пограничной службы", пограничники будут и впредь надежно оберегать священные рубежи Отечества.

Командованию, личному составу, ветеранам органов пограничной службы и их семьям президент пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия, адресовав особые слова благодарности ветеранам, посвятившим всю свою жизнь служению стране и народу.