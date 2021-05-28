В Самаре завели два новых дела из-за истязания детей в пансионате

В Самаре возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям "Халатность" и "Истязание", в преступлениях подозреваются сотрудники "Самарского пансионата для детей-инвалидов". Об этом сегодня сообщили в СУ СК по региону и областной прокуратуре.

Как уточнили в надзорном ведомстве, дело по статье "Халатность" возбуждено только сегодня. Этому предшествовала проверка прокуратуры, благодаря которой вспыли факты ненадлежащего исполнения сотрудниками пансионата своих обязанностей по воспитанию, содержанию и лечению детей.

Кроме того, надзорный орган взял на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного СК по статье "Истязание", его подробности ведомства пока не раскрывают. А также по итогам проверки полиция возбудила параллельное уголовное дело по статье "Ненадлежащее воспитание несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением". Его ход также на контроле прокуратуры.

Таким образом после вскрытого волонтерами скандала в стенах закрытого заведения в регионе возбуждено сразу три уголовных дела в отношении сотрудников пансионата для детей с ментальными нарушениями. Ранее общественники сообщали, что многие воспитанники истощены, на них дырявая одежда, которая им явно мала, что дети не получают полноценного питания.