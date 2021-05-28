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28.05.2021 15:25
Рубрика: Происшествия

В Сочи арестовали аниматоров за навязывание своих услуг туристам

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба УВД Сочи Фото: Пресс-служба УВД Сочи
Фото: Пресс-служба УВД Сочи

В Сочи на пять суток по решению суда арестовали аниматоров в костюмах коня и осла, которые приставали к прохожим с навязчивыми предложениями сфотографироваться, а затем требовали с курортников денег. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Сочи.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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Как стало известно, аниматоры в костюмах коня и осла приставали к туристам с просьбой сфотографироваться, а затем требовали деньги за свои услуги. В случае отказа молодые люди в костюмах животных реагировали очень агрессивно, в том числе начинали нецензурно ругаться.

Местные жители вызвали полицию. Прибывшие оперативники задержали троих молодых людей и доставили их в отделение. А спустя несколько часов в центре города был задержан еще один аниматор, который приставал к прохожим и по той же схеме пытался получить деньги.

- В отношении задержанных составлены административные материалы по КоАП РФ "Мелкое хулиганство", - сообщили в пресс-службе УВД Сочи. - Решением суда троим задержанным назначено наказание в виде административного ареста на срок пять суток.

Как ранее уже писала "РГ", накануне открытия летнего сезона Краснодарский край стал первым из всех российских регионов, который законодательно урегулировал работу промоутеров. Теперь за навязывание жителям и гостям Кубани услуг, зазывалам грозит штраф в размере пяти тысяч рублей. В новом документе предусмотрена административная ответственность для тех, кто настырно предлагает прохожим такси, квартиры, экскурсии, морские прогулки, фотографии с аниматорами и прочие услуги.

Первым аниматором, который был задержан в этом курортном сезоне за недобросовестные услуги, оказался молодой человек в костюме коня-зазывалы в анапском поселке Витязево. Он взимал деньги за фотографии с собой, причем после съемки сумма оказывалась значительно выше, чем заявлялась ранее.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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