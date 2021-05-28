Рябков: Россия может денонсировать ДОН до саммита лидеров РФ и США

Существует вероятность того, что Россия оформит окончательный выход из Договора по открытому небу (ДОН) до саммита лидеров РФ и США. Об этом ТАСС заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Он отметил, что окончательные сроки денонсации соглашения зависят от Совета Федерации и решения президента России. "Возможно все. Я повторяю: это зависит уже давно не от позиции МИД, это зависит сейчас от Федерального Собрания, в данном случае от Совета Федерации, потому что Государственная Дума свое решение приняла. И, разумеется, все зависит от президента", - подчеркнул Сергей Рябков. Он также подтвердил, что накануне от первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман было получено подтверждение того, что США приняли решение не возвращаться в договор.

Ранее в комментарии для РИА Новости Рябков отметил, что в Москве разочарованы таким решением Вашингтона, хотя этот шаг и был ожидаемым. Замминистра отметил, что своим решением США упустили шанс внести свой вклад в укрепление безопасности в Европе. Кроме того, дипломат подчеркнул, что эти действия американской стороны вряд ли поспособствуют созданию благоприятной атмосферы при обсуждении вопросов контроля над вооружением на предстоящем саммите лидеров России и США.