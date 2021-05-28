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28.05.2021 15:42
Рубрика: Экономика

Россияне за три дня купили туры на 700 миллионов по детскому кешбэку

Текст: Евгения Думанская

За первые три дня работы программы кешбэка за покупку путевок в детские лагеря россияне приобрели 21 тысячу туров на сумму 700 миллионов рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Фото: iStock
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Интерес к программе высокий, а первая путевка была куплена прямо на старте продаж. Средняя стоимость туров составляет 33 тысячи рублей, и в течение нескольких дней родители получат обратно половину стоимости, но не более 20 тысяч.

Программа кешбэка стартовала 25 мая. Купить путевку с возвратом части стоимости можно до 31 августа, а отдыхать - до 15 сентября. Кешбэк автоматически перечисляется на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней. Родители, купившие путевки до старта программы, могут обратиться с заявкой на возврат.

Участвуют как государственные, так и частные лагеря, но только стационарные.

"Присоединилось уже порядка 1300 лагерей, включая предложения туроператоров и агрегаторов, которые также продают путевки в большое количество детских лагерей", - сообщила Догузова в комментарии на сайте Ростуризма.

Кстати, скоро стартует еще одна программа кешбэка для молодежи - школьники и студенты, победившие в конкурсах АНО "Россия - страна возможностей", смогут получать возмещение до 70% от стоимости тура.

Экономика Туризм Общество Семья и дети Правительство Минэкономразвития Ростуризм Отдых детей в летних лагерях Развитие туризма в России

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