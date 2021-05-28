Росстандарт рассказал, как распознать качественное топливо на АЗС

Так, например, в паспорте топлива содержаться данные о том, где было произведено топливо, кем поставлено на заправочную станцию, соответствует ли оно разрешенному в России пятому экологическому классу, действующим стандартам и заявленному продавцом виду.

В Росстандарте отметили, что паспорт качества - документ, который прилагается к каждой партии поставляемого топлива, и документ должен быть предъявлен по первому требованию клиента.

"Важно помнить, что в крупных городах партия распродается в среднем за один-три дня. Поэтому если вам на заправке предъявляют бумагу, которой несколько недель или месяцев, то это, скорее всего, подложный документ, не имеющий отношения к продукту, которым вы заправляете автомобиль", - сказал заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов.

Ранее "РГ" рассказывала, что с 1 июля 2021 года в России начнутся закупки топлива методом тайного покупателя, а о проверочных рейдах не будут предупреждать АЗС заранее.