С космодрома Восточный на "Союзе" запустят 36 спутников OneWeb

Британские спутники связи OneWeb готовят к запуску с космодрома Восточный. Ракета-носитель "Союз-2.1б" должна стартовать сегодня, 28 мая, в 20:38 по московскому времени, сообщили в "Роскосмосе".

Примерно через девять минут после старта от третьей ступени отделится головная часть - разгонный блок и спутники. Затем "Фрегат" выведет аппараты на целевую орбиту. Спутники будут отделяться в несколько этапов, пишет ТАСС.

Сообщается, что вывод спутников на орбиту займет 3 часа 51 минуту. Это будет седьмой запуск спутников OneWeb и четвертый полностью коммерческий пуск с Восточного.

Ранее Дмитрий Рогозин рассказал, что запуски "Союзов" с космодрома Восточный запланированы на период с мая по июль 2021 года. Договоренность по проекту OneWeb предполагает пуск 16-ти ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый позволит вывести на орбиту от 34 до 36 космических аппаратов. По планам, система OneWeb первого поколения будет создана в конце 2022 года - начале 2023 года.

Напомним, что первый в этом году запуск спутников OneWeb с Восточного состоялся в марте. Ракета "Союз-2.1б" успешно вывела на расчетные орбиты все 36 спутников. На низкой околоземной орбите сегодня более сотни таких космических аппаратов. Спутники OneWeb предназначены для обеспечения потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.