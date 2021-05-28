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Рубрика: Общество

С космодрома Восточный на "Союзе" запустят 36 спутников OneWeb

Ракета-носитель "Союз-2.1б". Фото: "Роскосмос" / РИА Новости Ракета-носитель "Союз-2.1б". Фото: "Роскосмос" / РИА Новости
Ракета-носитель "Союз-2.1б". Фото: "Роскосмос" / РИА Новости

Британские спутники связи OneWeb готовят к запуску с космодрома Восточный. Ракета-носитель "Союз-2.1б" должна стартовать сегодня, 28 мая, в 20:38 по московскому времени, сообщили в "Роскосмосе".

Фото: Пресс-служба "Роскосмоса"/РИА Новости
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Примерно через девять минут после старта от третьей ступени отделится головная часть - разгонный блок и спутники. Затем "Фрегат" выведет аппараты на целевую орбиту. Спутники будут отделяться в несколько этапов, пишет ТАСС.

Сообщается, что вывод спутников на орбиту займет 3 часа 51 минуту. Это будет седьмой запуск спутников OneWeb и четвертый полностью коммерческий пуск с Восточного.

Ранее Дмитрий Рогозин рассказал, что запуски "Союзов" с космодрома Восточный запланированы на период с мая по июль 2021 года. Договоренность по проекту OneWeb предполагает пуск 16-ти ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый позволит вывести на орбиту от 34 до 36 космических аппаратов. По планам, система OneWeb первого поколения будет создана в конце 2022 года - начале 2023 года.

Напомним, что первый в этом году запуск спутников OneWeb с Восточного состоялся в марте. Ракета "Союз-2.1б" успешно вывела на расчетные орбиты все 36 спутников. На низкой околоземной орбите сегодня более сотни таких космических аппаратов. Спутники OneWeb предназначены для обеспечения потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Запуски "Союзов"

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