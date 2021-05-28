В Калифорнии разыграют $116,5 млн среди вакцинированных от COVID-19

Губернатор Калифорнии сообщил о розыгрыше 116,5 миллионов долларов среди вакцинированных от COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Участвовать в лотерее смогут калифорнийцы в возрасте от 12 лет, которые уже получили хотя бы одну прививку.

Первую десятку победителей выберут 15 июня. Они получат шанс выиграть по полтора миллиона долларов. Еще 30 вакцинированных победителей, выбранных 4 и 11 июня, смогут получить по 50 тысяч долларов, пишет РИА Новости.

Подстегнуть интерес к вакцинации среди американцев власти пытаются самими разными способоми. Так в Нью-Джерси объявили, что любой житель, получивший первую дозу вакцины от коронавируса и имеющий подтверждающий это документ, может рассчитывать на бесплатное пиво. Правда губернатор штата Фил Мерфи предупредил, что эта акция расчитана на людей старше 21 года.

США все еще лидируют среди стран мира по числу заболевших коронавирусом. Положительный тест на COVID-19 получили 33 миллиона 213 тысяч 038 человек. Данные публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости в стране и мире.