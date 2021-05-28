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28.05.2021 14:59
Рубрика: Легковые авто

Женевский автосалон все-таки состоится, но в другие сроки

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Женевского автосалона. Фото: Пресс-служба Женевского автосалона.
Фото: Пресс-служба Женевского автосалона.

В 2021 году ситуация с пандемией не позволила провести ряд крупнейших международных выставок, в числе которых - автосалон в Женеве. Он вернётся в следующем году.

Фото: скриншот с https://twitter.com/Greenpeace
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Женевское мотор-шоу могло уйти в небытие из-за того, что выставка не состоится в 2021 году. Напомним, это вынудило организаторов продать право на проведение выставки компании Palexpo SA, владеющей зданием, в котором проходит мотор-шоу.

Организаторы уже начали приём заявок участников, предлагая поторопиться, потому что желающих выставиться в Женеве будет много. Женевский автосалон откроет свои двери для журналистов 17 февраля 2022 года, посещение выставки будет доступно с 19 февраля. Напомним, в прежние времена мотор-шоу проходило в марте.

"Моя команда и я с нетерпением ждем возможности представить нашу концепцию для экспонентов, а затем и для общественности. Мы надеемся, что ситуация с COVID-19 нормализуется окончательно и не будут введены дополнительные ограничения, которые могли бы помешать нам воплотить задуманное", - сказал генеральный директор автосалона Сандро Мескита.

Подробности появятся в ближайшие недели.