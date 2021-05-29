Указ главы Республики Крым от 28 мая 2021 года № 123-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 6:

в подпункте 6.1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение в период с 25 мая по 28 мая 2021 года Пограничным управлением Федеральной службы безопасности России по Республике Крым чемпионатов органов безопасности Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по легкой атлетике и спортивному ориентированию на базе Федерального государственного бюджетного учреждения "Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России "Крымский" с привлечением общего количества участников не более 200 человек, на проведение 1 июня 2021 года торжественной церемонии VII ежегодного конкурса на соискание премии общественного признания "ПРЕГРАД НЕТ" в Государственном автономном учреждении Республики Крым "Государственный академический музыкальный театр Республики Крым", г. Симферополь, на проведение с 7 июня по 12 июня 2021 года Международного фестиваля "ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО", на проведение 11 июня 2021 года гала-концерта, посвященного Международному фестивалю "ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО", в г. Ялте, киноконцертный зал "Юбилейный", с привлечением общего количества участников не более 1000 человек, на проведение спортивных мероприятий по видам спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе, с участием профессиональных спортсменов, на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ВФСК ГТО, с общим количеством участников не более 50 человек и в присутствии посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения, на проведение собраний (конференций), проводимых в соответствии с учредительными документами организаций, при условии соблюдения общеобязательных правил поведения, установленных пунктом 3 настоящего Указа, а также на проведение представительным органом муниципального образования, главой муниципального образования публичных слушаний по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на проведение сходов, собраний или конференций граждан с целью внесения проекта инициативного бюджетирования в местную администрацию в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

в подпункте 6.2:

в абзаце втором слова "на выезд команд для участия в Открытом турнире по футболу "Кубок Волги" среди мальчиков 2009 года рождения, который пройдет в период с 25 апреля по 2 мая 2021 года в городе Казань, на выезд команд для участия во Всероссийском турнире "Поле Славы боевой" среди детских футбольных команд среди мальчиков 2006, 2007 года рождения, который пройдет в период с 27 апреля по 4 мая 2021 года в городе Новороссийск, на выезд команд для участия в турнире по футболу "КИДС опен - 7" среди мальчиков 2006, 2007 года рождения, который пройдет в период с 29 апреля по 3 мая 2021 года в городе Крымск, на выезд команд для участия в Открытом турнире по футболу "Кубок Волги" среди мальчиков 2008 года рождения, который пройдет в период с 1 мая по 8 мая 2021 года в городе Казань, предусмотренных в рамках "Плана физкультурных и спортивных мероприятий" АНО "Академия футбола Крыма", на выезд команды Школьного спортивного клуба "Вымпел" муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гвардейская школа № 1" Симферопольского района Республики Крым для участия во всероссийском этапе Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 2020/2021 учебного года, который пройдет в период с 4 мая по 24 мая 2021 года в поселке Сукко города Анапа Краснодарского края на территории Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Всероссийский детский центр "Смена"," исключить;

в пункте 8:

слова "до 1 июня 2021 года" заменить словами "до 1 июля 2021 года";

в пункте 10:

слова "по 1 июня 2021 года" заменить словами "по 1 июля 2021 года";

в пункте 11:

в абзаце первом слова "по 1 июня 2021 года" заменить словами "по 1 июля 2021 года".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов







