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29 мая 2021 г.

Постановление правительства Мурманской области от 28 мая 2021 года № 311-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП"

С учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Мурманской области, на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 24.05.2021 № 18 Правительство Мурманской области постановляет:

внести в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП "О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 20.05.2021 № 296-ПП) следующие изменения:

1. Признать утратившими силу абзац второй подпункта 17.5 пункта 17 и пункт 27 постановления.

2. В пункте 3.2 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных вышеназванным постановлением:

2.1. Подпункт 21 изложить в редакции:

"21) организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, обеспечить доступ специализированным организациям в помещения многоквартирного дома, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме, для проведения дезинфекции, организованной органами местного самоуправления в рамках реализации подпункта 17.5 пункта 17 постановления, утверждающего настоящие Правила.".

2.2. Подпункт 23 признать утратившим силу.

Губернатор Мурманской области А.Чибис



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