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29.05.2021 13:52
Рубрика: Происшествия

Росприроднадзор выявил новый выброс нефтепродуктов в море у Туапсе

Текст: Роман Кияшко

Специалисты Росприроднадзора обнаружили новый выброс нефтепродуктов в Черном море возле Туапсе. Об этом в субботу сообщила на своей странице в Instagram глава ведомства Светлана Радионова.

Фото: Администрация Туапсе/ТАСС
В МЧС сообщили о ликвидации нефтяных пятен в море у Туапсе

- Вновь фиксируем радужную пленку полосой 30 на 150 метров. Сейчас ее обрабатывают сорбентом. Мы отбираем пробы, следим за устранением последствий, - заявила Радионова.

Она также добавила, что нарушитель до сих не найдет. Предположительно, новый выброс - это остатки сброса нефтепродуктов, произошедшего 25 мая. Тогда местные жители обнаружили в воде маслянистое пятно. По предварительным данным, нефтепродукты попали в акваторию Черного моря из глубоководного выпускного канализационного коллектора.

Правоохранители называют основной версией происшествия незаконную врезку в канализационный коллектор одним из транспортных предприятий Туапсинского района. Нефтепродукты покрыли площадь воды в 1,1 миллиона квадратных метров. Позже в МЧС по региону заявили о ликвидации маслянистых пятен с поверхности воды.

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