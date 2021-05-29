Росприроднадзор выявил новый выброс нефтепродуктов в море у Туапсе

Специалисты Росприроднадзора обнаружили новый выброс нефтепродуктов в Черном море возле Туапсе. Об этом в субботу сообщила на своей странице в Instagram глава ведомства Светлана Радионова.

- Вновь фиксируем радужную пленку полосой 30 на 150 метров. Сейчас ее обрабатывают сорбентом. Мы отбираем пробы, следим за устранением последствий, - заявила Радионова.

Она также добавила, что нарушитель до сих не найдет. Предположительно, новый выброс - это остатки сброса нефтепродуктов, произошедшего 25 мая. Тогда местные жители обнаружили в воде маслянистое пятно. По предварительным данным, нефтепродукты попали в акваторию Черного моря из глубоководного выпускного канализационного коллектора.

Правоохранители называют основной версией происшествия незаконную врезку в канализационный коллектор одним из транспортных предприятий Туапсинского района. Нефтепродукты покрыли площадь воды в 1,1 миллиона квадратных метров. Позже в МЧС по региону заявили о ликвидации маслянистых пятен с поверхности воды.