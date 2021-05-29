Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков

Предыдущий российский рекорд из 58 подряд успешных космических пусков был установлен в период с февраля 1992 по февраль 1993 года, сообщает РИА Новости.

Напомним, в октябре 2018 года из-за аварии при разделении ступеней ракеты был прерван полет к МКС корабля "Союз МС-10". На его борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. На высоте примерно 90 километров безукоризненно сработала система аварийного спасения, и cпускаемый аппарат с экипажем благополучно приземлился. А через пять месяцев Овчинин и Хейг полетели на орбиту уже на другом корабле.

За два с половиной года после того памятного старта Россия осуществила 27 успешных космических пусков с Байконура, 19 - с Плесецка, шесть - с Восточного и семь - с космодрома Куру во Французской Гвиане. За тот же промежуток времени в мире произошли 18 аварийных космических пусков: восемь - в Китае, три - в Иране, три - в США, два - во Франции и два - в Новой Зеландии.

Впрочем, в России есть и другая статистика: связанная с чередой ежегодных ЧП при наших космических пусках. Так, в 2010, 2013 и 2016-2018 годах было по одной аварии в год, в 2012 и 2015 годах - по две, в 2014 году - три, в 2011 году - четыре.

В советское время в стране был период, когда 185 подряд космических пусков прошли, что называется, без сучка и задоринки. До повторения этого рекорда, достигнутого с января 1983 года по ноябрь 1984 года, нам еще далеко, но есть к чему стремиться.