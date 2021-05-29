Skoda Karoq. Стоит ли переплачивать за полный привод 100 тысяч рублей

В прошлом году в России приобретали в основном переднеприводные Karoq. Но первые месяцы 2021 года показывают, что ситуация меняется. В Skoda уверены, что по итогам 12 месяцев на полноприводные машины придется не менее 35% продаж. Хоть версия 4x4 и не панацея от всех бед, многие россияне скептически относятся к кроссоверам, у которых в арсенале нет такого исполнения. А потому автопроизводителям приходится отвечать на запросы рынка. Так что в итоге предлагает покупателям Karoq?

В основе его полного привода лежит многодисковая муфта Haldex с электронным управлением, а различные датчики (к примеру, частоты вращения колес, положения руля, датчики продольных и поперечных ускорений, положения педали акселератора, частоты оборотов двигателя, крутящего момента и т.д.) постоянно отслеживают ситуацию и передают данные в электронный блок управления системой полного привода, которая производит необходимые вычисления и оптимальное перераспределение тяги.

Также большой плюс полноприводных Karoq - наличие режима движения Off-Road, обеспечивающий лучшие ходовые качества на пересеченной местности. Для улучшения тяги система регулировки тягового усилия (TCS) допускает дополнительную пробуксовку колес, а электронная блокировка дифференциала (EDL) реагирует быстрее и резче. При необходимости происходит активация ассистентов движения на подъеме и спуске.

Фото: Пресс-служба Skoda

Проверить все это в реальности удалось по пути в парк-отель и во время поездки к горе Уйтаг. В первый день дождь лил как из ведра, а нам нужно было проехать солидный отрезок по грунтовке, которую к тому же ровной никак не назовешь. Но Karoq справился. Мы нигде не забуксовали и нигде не "засадили" машину - кроссовер позволял пройти этот непростой участок на солидной скорости в 60-80 км/ч. Во второй день дождя уже не было, а ехать к самое горе пришлось хоть и по укатанной колее, но по влажной поверхности. Впрочем, никаких проблем для компактного SUV это не составило - подъём и спуск прошли без заминок.

Фото: Пресс-служба Skoda

Единственный и самый большой минус, который необходимо учитывать всем владельцам Karoq - это клиренс. У версии 4x4 он составляет весьма скромные для кроссовера 164 мм. А ведь у переднеприводных он и того меньше - 160 мм. Так что нужно понимать, что для серьезного бездорожья этот автомобиль явно не предназначен. С трансмиссией 4Motion большая часть владельцев просто увереннее будет чувствовать себя на льду и на мокром асфальте.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Что касается езды по обычным дорогам, то "чех" очень приятно управляется. Хотя тут задняя многорычажная подвеска вместо упругой поперечной балки. Запаса тяги вполне достаточно, чтобы уверенно чувствовать себя при обгонах (разгон до "сотни" по паспорту в пределах 9 секунд). Да, есть определенная заминка при старте, но в остальном к двигателю 1,4 TSI (150 л.с.) и шестиступенчатому роботу DSG больших нареканий нет. К тому же, этот мотор очень экономичен. Если ехать с адаптивным круизом, то вполне можно добиться расхода в семь, а то и шесть литров на "сотню". Какой еще другой кроссовер можно похвастать таким результатом?

Пару слов о Хакасии, а точнее о дорогах республики. Если честно, то они приятно удивили, откровенно "убитых" участков мы так и не встретили. Были места, где приходилось сбрасывать скорость, но в первую очередь из-за волнистости асфальта, а не из-за большого количества ям. Дорог с заплатками, конечно, хватает, однако Karoq обладает очень неплохой по энергоемкости подвеской, которая позволяет практически не замечать все эти изъяны.

Еще один момент - это культура вождения местных водителей фур. Они сразу замечают, что ты хочешь их обогнать и помогают, сигнализируя правым поворотником, что встречка свободна. Удивительно, но это делают практически все! Вот бы так по всей России!

Фото: Пресс-служба Skoda

Но вернемся к Karoq. Хоть эта модель и относится к классу компактных кроссоверов, назвать его маленьким внутри язык не поворачивается. Запас жизненного пространства как спереди, так и сзади хватает, чтобы вольготно путешествовать вчетвером.

Фото: Пресс-служба Skoda

Багажник - один из самых вместительных в классе. Объем до 500 л позволяет свободно разместить в грузовом отсеке все необходимое. А если нужно еще больше пространства, сиденья могут быть сложены в соотношении 60:40 - это позволяет увеличить объем грузового отделения более чем в три раза - до 1 609 литров.

Фото: Пресс-служба Skoda

Остальные плюсы всех Skoda, и Karoq здесь не исключение, также хорошо известны: это выверенная эргономика, приятные и качественные материалы отделки и практичные помощники Simply Clever. Кажется, что последний пункт - это мелочь. Но к таким мелочам быстро привыкаешь, а не обнаружив их в автомобилях других компаний, понимаешь всю прелесть этих "фишек". Как, например, устройство Easy-Open, позволяющее открыть бутылку при помощи одной руки, в подстаканнике, блоки крепления груза в багажнике и контейнеры для мусора в дверях.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Karoq - очень комфортный автомобиль, основная аудитория которого семейные люди с детьми. И нет ничего удивительного, что россиянам так понравился чешский SUV. Мало кто из конкурентов на нашем рынке может предложить такой набор достоинств. По соотношению цена-качество Skoda в сегменте кроссоверов по-прежнему лидер нашего рынка.

Фото: Пресс-служба Skoda

На данный момент цены на Karoq начинаются от 1 529 000 рублей (за двигатель 1,6 MPI 110 л.с. с пятиступенчатой механикой), полноприводная машина с мотором 1,4 TSI и DSG-6 обойдется минимум в 1 757 000 рублей.

Разница с переднеприводным автомобилем, который идет с этим же силовым агрегатом, но уже с восьмиступенчатым автоматом, составляет 100 000 рублей (от 1 657 000 рублей). И так, кстати, по всем трем комплектациям (Active, Ambition, Style).

Стоит ли переплачивать такую сумму за кроссовер с шильдиком 4x4? Как кажется, разница не такая уж и большая, хотя если вы передвигаетесь в основном по городу, а из всего внедорожья у вас лишь летом грунтовка до дачи, то вполне можно обойтись и переднеприводным вариантом. Уж точно жалеть о своем решении вы не будете. Как показывали наши предыдущие тесты, лучше Karoq может быть только Kodiaq.