Skoda Kodiaq: за что россияне полюбили большой чешский кроссовер

По итогам 2019 года семейный кроссовер Skoda Kodiaq показал впечатляющие результаты - дилерам марки удалось реализовать 25 069 экземпляров этой модели, по сравнению с 2018 годом - это плюс 8 836 автомобилей. В итоге Kodiaq ворвался в топ-10 самых популярных SUV России, а также занял почетное третье место среди кроссоверов в Москве. "РГ" взяла на тест автомобиль в специальной комплектации Hockey Edition и с самым востребованным мотором 1,4 TSI. Выясняем, почему россияне так полюбили Kodiaq.

Статистика статистикой, но и без нее понятно, что чешский кроссовер пришелся нашим гражданам по вкусу. В одной только столице Kodiaq встречается постоянно. А ведь SUV встал на конвейер в Нижнем Новгороде не так уж и давно - в феврале 2018 года, а продажи локализованных машин стартовали в апреле. До этого к нам поставляли машины только из Чехии и с полным приводом, а потому, естественно, модель массовой стать не могла. С появлением более дешевых версий ситуация кардинальным образом изменилась.

Чаще всего россияне покупают Kodiaq с двигателем 1,4 TSI, который выдает 150 л.с. и 250 Нм. В паре с этим силовым агрегатом трудится "робот" DSG с шестью ступенями. И если вы думаете, что мощности такого двигателя для семейного кроссовера не хватает, то вы заблуждаетесь. Да, по паспорту разгон до "сотни" занимает 9,4 секунды, но в реальности даже полностью груженую машину (двое детей, жена и теща, а также полный багажник всякого скарба) "овощной" не назовешь. Мощности вполне достаточно, чтобы комфортно себя чувствовать как в городе, так и на трассе. При этом турбомотор не скисает вплоть до 120 км/ч.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Ну а главный плюс 1,4 TSI - это, конечно, экономичность. За время двухнедельного теста средний расход топлива составил чуть больше 9 литров на "сотню". Учитывая, что много времени пришлось простоять в пробках, результат очень даже хороший.

Об эргономике Kodiaq журналистами было написано уже много слов - она, на мой взгляд, практически образцовая. И это особенно начинаешь ценить, когда оказываешься в Skoda после других машин. Всё на своем месте, самые важные и нужные клавиши всегда под рукой. Единственное - нет отдельной кнопки подогрева руля, найти ее можно через меню или же она активируется автоматически при нажатии на обогрев водительского сиденья. В остальном же - придраться просто не к чему.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Огромный запас жизненного пространства - один из главных козырей "чеха" - лучше всего ощущается на втором ряду. Вот где можно натурально играть в футбол! Сзади есть розетка, подставка под планшет, вешалка для одежды, а также пледы - они разместились под подголовниками.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Вообще в плане аксессуаров, которые можно приобрести за дополнительную плату, Skoda одна из лидеров среди автомобильных компаний доступного сегмента. Судите сами. В нашей машине мы обнаружили переносной термохолодильник объемом 20 литров. Он питается от прикуривателя и может работать от сети 230 В, а также имеет два режима работы. Да, зимой - это не самая актуальная вещь, а вот летом, особенно для тех, кто постоянно ездит на дачу, такой девайс лишним уж точно не будет. Как и капсульная кофеварка. Несколько минут - и вы наслаждаетесь ароматный экспрессо - даже на заправку можно не заезжать.

Есть также аэродинамический багажный бокс объемом 380 литров, велосипедное крепление Prestige, устанавливаемое на крышу, поперечный багажник (тоже крепится на крышу), детское сиденье. Ну и не стоит забывать об "умных решениях" Skoda. К скребку для льда, зонтикам в дверях и съемному фонарику мы уже привыкли, но "чехи" стараются не стоять на месте, придумывая все новые и новые "фишки".

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Например, два вещевых ящика-"бардачка", крышка бачка стеклоомывателя, которая трансформируется в воронку и не позволяет расплескать назамерзайку на все подкапотное пространство. Или держатель для телефонов, мусорные контейнеры в панелях дверей, отсек для 0,5-литровой бутылки. Кажется, что все это мелочи, но именно такие мелочи добавляют чуточку комфорта и уюта.

Так же как и пластиковый поддон для багажника, который призван защитить грузовое отделение от слякоти на дорогах и всевозможных протечек. А сам багажник просто огромный. В пятиместной версии кроссовера его объем составляет 635 литров, при сложенных сиденьях второго ряда - 1968 литров.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Да, цифры впечатляют, но куда больше нравится, что чехи сделали к нему удобный доступ, а внутри есть петли и крючки для крепления эластичный сеток - за хрупкий багаж беспокоиться точно не стоит. Удивительно, но почему-то удачный опыт Skoda с крючками не хотят перенимать другие компании. Ведь в итоге сумки и пакеты просто негде закрепить, и они живут в грузовом отсеке своей жизнью - и даже в машинах за 2,6 млн рублей, как показывает практика, такие простые приспособления почему-то не предусмотрены.

Но вернемся к Kodiaq. Комфортный салон и функциональный багажник - это, конечно, очень хорошо, но у кроссовера есть и другие преимущества. Так, у него пластиковый защитный обвес кузова и солидный клиренс - минимум 187 мм (параметр зависит от диаметра колес), которые позволяют уверенно себя чувствовать зимой и вне асфальтовых дорог. Опционально для автомобиля предлагается полноприводная трансмиссия на основе многодисковой муфты с электронным управлением: эта система не требует никакого внимания со стороны водителя - крутящий момент распределяется в нужной пропорции между передними и задними колесами автоматически.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Кстати, мы не рассказали о том, чем же отличается комплектация Hockey Edition, которая сделана на основе версии Ambition. У такого Kodiaq поворотные передние LED-фары, задние светодиоды, амбиентная подсветка салона, комбинированная отделка кресел, трехзонный "климат", камера заднего вида с омывателем (что, к слову, в наших климатических условиях очень и очень удобно), электрический привод двери багажного отделения, система бесключевого доступа и запуска двигателя, боковые зеркала с электроскладыванием и автоматическим затемнением.

Список внушительный, но не обошлось и без просчетов. Например, в машине, которая стоит больше 2 млн рублей (у нас еще был и зимний пакет), не оказалось контроля мертвых зон, как и электрической регулировки сиденья водителя. Почему так произошло - вопрос очень интересный.

Впрочем, ладно с ними, с опциями. Главное - едет Kodiaq очень приятно, к нему не нужно привыкать и не нужно адаптироваться. Это хоть и кроссовер, но за рулем "чеха" чувствуешь себя как в легковой машине. Он отлично подойдет как женщинам, так и мужчинам. Хотя статистика показывает, что гораздо чаще за рулем семейного SUV оказываются именно сильная половина человечества. Да, подвеска все-таки жестковатая. Но должны же быть какие-то минусы у этого автомобиля?

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Резюмируя: Skoda Kodiaq продается в России от 1 459 000 рублей, топовая версия обойдется в 3 144 000 рублей. Широкий выбор двигателей (два бензиновых, один дизельный), передний и полный привод, большое количество опций, экономичность, практичность, огромный салон и багажник, "фишки" Simply Clever, а также доступная цена - все это заставило россиян сделать выбор в пользу чешского кроссовера.

Желая развить успех в очень популярном сегменте SUV, Skoda не так давно привезла к нам младшего брата Kodiaq - Karoq. Но ему еще только предстоит доказать свою состоятельность. В этом году уж точно именно Kodiaq останется одним из главных козырей марки на очень непростом российском рынке.