Skoda Karoq за 1,5 млн рублей. Тестируем главного конкурента Kia Seltos

Название Karoq происходит из языка эскимосов - оно образовано комбинацией слов kaa"roq (автомобиль) и ruq (стрела).

Автомобиль построили на модульной платформе MQB. Габаритная длина кроссовера составляет 4382 мм, ширина - 1841 мм, а высота - 1605 миллиметров. Размер колесной базы равен 2630 миллиметрам. Для сравнения: Karoq меньше Tiguan и Kodiaq, но больше своего предшественника Yeti.

Фото: Юрий Зубко / РГ

Долго останавливаться на дизайне компактного SUV смысла нет - Karoq очень сильно похож не только на Kodiaq, но и на Seat Ateca. Последний в России не продается, но в Нидерландах, где проходил наш тест, на одной из парковок мы встретили как раз "испанца", который сзади, если убрать шильдик, легко можно перепутать с "чехом".

Многим такая унификация совсем не нравится, дескать, машины теряют свою индивидуальность. Но если говорить откровенно, то вряд ли выбор в пользу Skoda покупатели делают в первую очередь из-за внешности. Плюсы этой марки давно известны, а одними из преимуществ являются безупречная функциональность и эргономика. И с этим у Karoq также все в порядке. Ну а как может быть иначе, если очень многое здесь от Kodiaq? Например, руль и блок управления микроклиматом абсолютно идентичны. Как и в случае с более крупным кроссовером Skoda, найти нужные клавиши не составляет труда, всё на своих местах, ничего искать не нужно.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Но у салона Karoq есть и свои особенности - другие дефлекторы системы вентиляции и плавные очертания верхней части передней панели. По материалам отделки претензий не очень много - почти везде пластик приличного качества. Разве только на дверных картах жесткий материал.

Фото: Пресс-служба Skoda.

А вот к мультимедиа вопросы есть - пока доступна только Swing c 7-дюймовым тачскрином, которая показалась уж очень простой, но в будущем чехи обещают, что появится более современная Bolero с большим дисплеем и камерой заднего вида (да, в машинах за 1,499 млн рублей, на которых мы ездили, были установлены лишь парктроники, что сильно расстраивает). Сейчас же покупателям Karoq придется обходиться без навигации и пользоваться только физическими кнопками.

Сиденья - очень удобные, отделаны алькантарой и кожей с отличным профилем и неплохой боковой поддержкой. Жаль только, что они полностью на механических регулировках.

Фото: Пресс-служба Skoda.

На заднем ряду, конечно, места чуть меньше, чем у Kodiaq, но разница не такая уж и большая. Для трех человек жизненного пространства вполне достаточно. В распоряжении у пассажиров есть пара дефлекторов, подогрев сидений, широкий подлокотник с подстаканниками, а также розетка на 220В, разъемы 12В и USB-C. Последний, к слову, заставит вас прикупить переходники - не все девайсы поддерживают такой формат.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Skoda не была бы Skoda, если бы даже у ее компактного кроссовера не оказался просторный багажник. Он вмещает 500 литров. А если сложить спинки задних сидений полностью, то объем грузового отделения вырастает до 1609 литров.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Правда, в таком случае образуется высокая ступенька. И, конечно, все фирменные фишки марки на месте: крючки для сумок, фиксаторы для сетки, боковые карманы со съемными стенками, розетка на 12 вольт, съемный фонарик, люк для перевозки длинномеров. Удивительно другое - что остальные компании не переняли положительный опыт Skoda в этом вопросе и продолжают предлагать "пустые" багажники.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Пока в России Karoq продается лишь с одним двигателем 1,4 TSI (150 л.с.), передним приводом и восьмиступенчатым автоматом Aisin (да, совсем даже не с DSG, "робот", который почему-то многие до сих пор боятся, появится позже). Как и версия 4x4 - ориентировочно это произойдет летом, а в конце года до нас доберутся и самые доступные моторы.

Речь идет о проверенном "атмосфернике" 1.6 MPI (110 л.с.), который будет агрегатироваться либо с 5-ступенчатой "механикой", либо с 6-ступенчатым "автоматом". Поэтому сейчас наши впечатления ограничиваются лишь автомобилем с двигателем 1,4 TSI.

Такому автомобилю этого мотора хватает за глаза. Крутящий момент 250 Нм обеспечивает разгон до "сотни" за 8,8 секунды. Более динамичного SUV в этом классе за эти деньги вы просто не найдете! Skoda хоть и семейная марка, но ее модели с турбодвижками "овощными" точно не назовешь, Karoq - еще одно подтверждение этого правила.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Понравилось, что "автомат" Aisin отлично подружился с мотором 1,4 TSI. Заметить смену передачи практически невозможно, никаких дерганий и рывков - все плавно и очень резво. Что еще немаловажно - экономичность такого Karoq. Средний расход топлива в нашей тестовой машине составил чуть меньше 8 литров на 100 км. И ведь мы ни в чем себе не отказывали.

Рулится компактный кроссовер очень приятно. Он демонстрирует отменную курсовую устойчивость и не заваливается в поворотах, а реакции на баранку точны и понятны. Впрочем, вряд ли это станет для кого-то открытием - тот же Kodiaq по своим повадкам больше похож на легковой автомобиль, чем на кроссовер. Здесь же - то же самое. Кстати, клиренс у Karoq всего лишь 160 см (у полноприводного SUV он будет 164 см), что, учитывая наши дорожные условия, кажется недостаточным. В России чем выше - тем лучше. Так что менеджерам чешской марки придется потрудиться, чтобы объяснить потенциальным клиентам, что им будет достаточно и такого дорожного просвета.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Что касается подвески, то идеальные нидерландские дороги не позволили составить о ней целостного впечатления. Все-таки стоит подождать московского теста, который расставит все точки над "и". Ну а все заплатки и неровности, встречавшиеся у нас на пути, кроссовер отработал очень даже уверенно.

Что в итоге? Skoda выводит на наш рынок второй кроссовер, который призван закрепить успех марки в столь популярном сейчас сегменте. Kodiaq пришелся по вкусу россиянам, поэтому чехи надеются, что и Karoq не будет отставать от своего старшего брата. Но дело в том, что Skoda чуть запоздала с выводом компактного SUV, одновременно с ним в Россию приехал и Kia Seltos. Так что нас ждет жаркая битва двух очень интересных автомобилей (свой тест "корейца" мы опубликуем чуть позже), а победителя этого противостояния сейчас предугадать крайне сложно.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Пока Skoda Karoq можно купить от 1 499 000 рублей до 1 673 000 рублей (например, за Seltos просят 1 099 000 рублей, топовый вариант обойдется почти в 2 000 000 рублей). Доступные версии, как уже упоминалось раньше, появится ближе к концу года. По предварительной информации, тогда "чех" подешевеет до 1 300 000 рублей.

Конечно, это уже будет совсем другая машина, но та, что нам показали, оставила приятные впечатления. Это качественный, просторный и комфортный автомобиль, который вполне может стать альтернативой для тех, кому не хватает на Kodiaq.