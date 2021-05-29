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Рубрика: В мире

В Греции из-за COVID-19 ввели новые правила отдыха на пляжах

Фото: AP Photo/Yorgos Karahalis Фото: AP Photo/Yorgos Karahalis
Фото: AP Photo/Yorgos Karahalis

На пляжах Греции зонтики и шезлонги начнут устанавливать на расстоянии не менее четырех метров друг от друга. Кроме того, их будут регулярно дезинфицировать. А персонал, контактирующий с туристами в зонах отдыха, обязан носить маски и проходить тестирование на COVID-19 перед работой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету Express.

Фото: Костис Нтантамис / РИА Новости
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По данным СМИ, власти Греции решили ужесточить коронавирусные ограничения. Доходит до смешного. В барах, кафе и ресторанах музыка не должна быть очень громкой. По мнению чиновников, в этом случае клиентам приходится повышать голос, что может привести к распространению большего количества частиц SARS-CoV-2. В то же время подчеркивается, что и местные жители, и иностранцы должны везде носить защитные маски.

Новый туристический сезон в Греции официально стартовал 14 мая. Власти вместе с представителями бизнеса разработали целый план, как обеспечить безопасность иностранцев во время отдыха.

Напомним также, что россияне, сделавшие прививку от коронавируса, могут приезжать в Грецию без ПЦР-теста на COVID-19. С собой должен быть прививочный сертификат.

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