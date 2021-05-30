Пушков назвал главную опасность, исходящую от США

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал главную опасность, исходящую от Соединенных Штатов.

По его словам, США активно вооружаются, так как обеспечить свою гегемонию экономическими, финансовыми, информационными и дипломатическими средствами они уже не в состоянии. В условиях "съеживания" сверхдержавы власти страны делают ставку на военную силу. В этом главная опасность, исходящая от падающего гегемона, подчеркнул Пушков.

Так сенатор отреагировал на представленный конгрессу президентом США Джо Байденом детальный проект бюджета страны на предстоящий 2022 финансовый год. Предлагаемые расходы на нужды Пентагона составили 715 миллиардов долларов. В целом же на оборону Байден просит почти 753 миллиарда. Это на 12,5 миллиарда долларов больше, чем в предыдущем году.

Ранее Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, однако в вопросе санкций они не отступят. По словам российского сенатора, именно это и есть суть политики нынешней американской администрации. Он подчеркнул, что иллюзий быть не должно, и Псаки открыто говорит об этом.